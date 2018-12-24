25 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Католический, протестантский и лютеранский мир - Рождество Христово.

ПРИМЕТЫ:

Спиридон Солнцеворот. Взрослым в этот день запрещалось работать. Солнце с утра - к ясному Новому году.

РОДИЛИСЬ:

0000 Иисус ХРИСТОС, сын Божий (по версии католиков и протестантов).

1871 Элена РУБИНШТЕЙН, основательница всемирно известной косметической компании. Родом из Польши. Она говорила: «Женщиной не рождаются, ею становятся». Рубинштейн первая классифицировала кожу по типам: сухая, нормальная, жирная. Она создала для женщин первую тушь с автоматической подзарядкой и водостойкую тушь, первое в мире средство для глубокого очищения кожи, первый крем с витаминами, увлажняющий жидкий крем. Когда на 94 году жизни трое грабителей вломились в её шикарную нью-йоркскую квартиру, в которой было ценностей на $3 млн, она не потеряла хладнокровия и хитростью смогла противостоять громилам. В результате те удрали с сотней долларов. Этот случай отлично демонстрирует силу её личности.

1918 Анвар САДАТ, президент Египта, лауреат Нобелевской премии мира.

1954 Энни ЛЕННОКС, шотландская певица, участница группы «Eurythmics».

1958 Константин Евгеньевич КИНЧЕВ (ПАНФИЛОВ), российский рок-музыкант, лидер группы «Алиса». В апреле 2016 года перенёс инфаркт. В юности работал натурщиком. У него от двух браков трое детей и внук.

1960 Андрей Анатольевич КОЗЛОВ, российский телеведущий. Родился прямо в самолёте, летевшем из Германии в СССР.

1965 Игорь Романович ЛИФАНОВ, российский актёр. У него от трёх браков две дочери.

1971 Владислав Борисович ГАЛКИН, российский актёр. Умер в 2010 году.

1971 ДАЙДО Амстронг (DIDO), английская поп-певица. Своё необычное имя она получила в честь некоей африканской королевы.

1976 Армин ван БЮРЕН, голландский музыкант.

1980 Елена Игоревна ЛЯДОВА, российская актриса (сериал «Измены»), жена актёра Владимира ВДОВИЧЕНКОВА.

1980 Роман Иванович ПЕТРУШЕНКО, белорусский гребец.

1983 Саша (Александра Владимировна) САВЕЛЬЕВА, российская певица.

СОБЫТИЯ:

1741 ЦЕЛЬСИЙ изобрёл привычную для нас шкалу измерения температуры.

1855 В Кингстоне (Канада) прошла первая известная игра в хоккей.

1934 В Москве состоялась премьера музыкального фильма режиссёра Григория АЛЕКСАНДРОВА и композитора Исаака ДУНАЕВСКОГО «Весёлые ребята». Этот считается первым советским мюзиклом.

1950 Скунский камень (древний шотландский коронационный камень) был похищен из трона в Вестминстерском аббатстве Лондона (его нашли в Шотландии 11 апреля 1951 года).

1969 Американец Артур БЛЕССИТ начал самое долгое в мире кругосветное путешествие пешком - он преодолел за 29 лет 55011 км, неся на себе большой деревянный крест.

1977 Умер Чарли ЧАПЛИН, англо-американский актёр.

1991 По Центральному ТВ в последний раз официально выступил президент СССР Михаил ГОРБАЧЁВ: «В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР». В 19.38 на куполе Кремлёвского дворца был спущен флаг Союза и поднят трёхцветный стяг России.

2016 Катастрофа самолёта Ту-154 под Сочи. Погибли 92 человека, в том числе 65 участников ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова, летящих на концерт в Сирию. Причиной трагедии стала ошибка командира самолёта Романа ВОЛКОВА.

2017 В возрасте 92 лет умер Владимир ШАИНСКИЙ, российский композитор.