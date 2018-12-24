Как помочь человеку, больному алкоголизмом: советы врача





Лечение больных с алкогольной зависимостью начинается с хорошей диагностики. Качественное обследование дает возможность выявить стадию заболевания, тяжесть состояния и запланировать стратегию лечения.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал нарколог Олег Страшок.

По его словам, если брать классический комплексный подход, то лечение начинается с детоксикации (очищение и восстановление организма от последствий интоксикации, вызванной алкоголем, предотвращение осложнений), на последующем этапе проводится общеукрепляющая терапия, далее эффективным является введение так называемых противоалкогольных препаратов (блокаторов).

Нарколог Олег Страшок: