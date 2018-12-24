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Как помочь человеку, больному алкоголизмом: советы врача

25.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Как помочь человеку, больному алкоголизмом: советы врача

Лечение больных с алкогольной зависимостью начинается с хорошей диагностики. Качественное обследование дает возможность выявить стадию заболевания, тяжесть состояния и запланировать стратегию лечения.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал нарколог Олег Страшок.

По его словам, если брать классический комплексный подход, то лечение начинается с детоксикации (очищение и восстановление организма от последствий интоксикации, вызванной алкоголем, предотвращение осложнений), на последующем этапе проводится общеукрепляющая терапия, далее эффективным является введение так называемых противоалкогольных препаратов (блокаторов).

Нарколог Олег Страшок:

Довольно часто алкогольная зависимость сопровождается депрессивными или тревожными расстройствами. В таких случаях, как правило, требуется назначение лекарств, например антидепрессантов, которые будут корректировать эти состояния. С самого начала лечения и на более поздних этапах длительно назначается психотерапия, направленная на изменение привычек больного и развитие новых навыков для плодотворной, счастливой жизни без алкоголя. Согласно протоколам, методикой выбора является когнитивно-поведенческая терапия.

 
 
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Лечение больных с алкогольной зависимостью начинается с хорошей диагностики. Качественное обследование дает возможность выявить...
 
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