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6 команд из 3 стран разыграют трофей международного хоккейного турнира Bereza Christmas Cup 2018

25.12.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Турнир пройдёт с 27 по 29 декабря на Ледовой арене г. Берёзы. В соревнованиях участвуют хоккеисты 2002 – 2003 г.р., представляющие Беларусь, Россию и Латвию. Организатором турнира выступает Детско-юношеская спортивная школа г. Берёзы (ДЮСШ г. Берёзы) в сотрудничестве с Физкультурно-спортивным клубом “Кречет” (г. Берёза), группой компаний ООО “Трайпл” и хоккейным клубом “Динамо-Минск”.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61905.php

6 команд из 3 стран разыграют трофей международного хоккейного турнира Bereza Christmas Cup 2018

За победу будут сражаться шесть команд. Хозяева турнира – “Динамо-Берёза” (серебряный и бронзовый призёр первенства Республики Беларусь). Также Беларусь представляют “Неман-Гродно” и сборная сильнейших игроков Могилевской области. Из Латвии на Bereza Christmas Cup приедут спортсмены Даугавпилсской ледовой спортивной школы (серебро сезона 2017/2018 в чемпионате Латвии). Россия представлена командами из Санкт-Петербурга – “СКА-Газпромбанк”, и из Москвы – “Северная Звезда” (серебряные призёры сезона 2017/2018 открытого первенства Москвы). За три дня команды сыграют пятнадцать матчей (по пять игр каждая команда). Расписание турнира в прикрепленном файле.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61905.php

6 команд из 3 стран разыграют трофей международного хоккейного турнира Bereza Christmas Cup 2018


В церемонии открытия примут участие организаторы и партнёры турнира, официальные лица и почётные гости. Болельщиков ждёт развлекательная программа с участием маскота Зубрика ХК “Динамо-Минск”.
Открытие турнира состоится 27 декабря в 14.30.
Награждение победителей и церемония закрытия – 29 декабря в 18.00.

 
 
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Турнир пройдёт с 27 по 29 декабря на Ледовой арене г. Берёзы. В соревнованиях участвуют хоккеисты 2002 – 2003 г.р., представляющие Беларусь, Россию и Латвию. Организатором...
 
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