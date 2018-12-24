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Не братское государство. Лукашенко считает, что отношения Беларуси и России уже воспринимают иначе

25.12.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Накануне встречи с Владимиром Путиным президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в Москве уже не воспринимают отношения двух стран как братские. Запись его выступления на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией была показана в эфире телеканала СТВ вечером 24 декабря.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61904.php

Не братское государство. Лукашенко считает, что отношения Беларуси и России уже воспринимают иначе

Фото: Reuters

Александр Лукашенко назвал Россию «ключевым внешним партнером» Беларуси, а не братским государством — по его словам, отношения двух стран стали восприниматься по-другому.

«…Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что ж, будем партнерами», — сказал президент.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря посетит с визитом Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием членов правительств двух государств.

Ранее президент Беларуси заявил, что главным вопросом на встрече с Владимиром Путиным будет налоговый маневр в нефтяной сфере РФ. Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10,8 млрд долларов.

На прошлой неделе переговоры, которые должны были предшествовать встрече глав государств, фактически были сорваны. Сперва вице-премьер РФ Козак не стал обсуждатьс белорусским коллегой тему компенсации, затем премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два «интеграционных сценария», в которых для получения денег Беларуси придется идти на серьезные уступки.

«И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано: „Мы (Россия. — Прим. редакции) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра“. Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры, — заявил 24 декабря Александр Лукашенко. — Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, было принято решение».

Глава государства также отметил, что ранее было заявление первого вице-премьера России Антона Силуанова, который вел соответствующие переговоры, что потери Беларуси немалые, и российская сторона была готова компенсировать эти потери за счет бюджета.

«И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?» — сказал президент.

Александр Лукашенко добавил, что вариантов в ходе предстоящих переговоров в Кремле по решению тех или иных вопросов много, но белорусская сторона должна четко обозначить и отстаивать свою позицию.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Накануне встречи с Владимиром Путиным президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в Москве уже не воспринимают отношения двух стран как братские. Запись...
 
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