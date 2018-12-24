Поздравление верующих, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю

Уважаемые священнослужители и верующие римско-католической и других христианских церквей, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю!



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Искренне поздравляем Вас с Рождеством Христовым!

Этот особенный праздник, который на протяжении двух тысячелетий вдохновляет людей на милосердие и добро, дарит великую надежду и веру.

В городе над Бугом, как и по всей Беларуси, верующие традиционно отмечают этот праздник в семейном кругу, соприкасаясь с теплом домашнего очага, вниманием родных и близких, что вселяет в людей надежду на долгую и счастливую жизнь.



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Пусть благодатный свет Рождества озаряет ваши дома, позволяет быть ближе друг к другу, придает силы для свершения благих дел, помогает достойно жить в мире, любви и согласии.

Брестский городской исполнительный комитет

Брестский городской Совет депутатов

Администрации Ленинского и Московского районов г. Бреста

Почему различаются даты празднования Рождества в различных церквях

Многие задаются вопросом, когда отмечать Рождество Христово – 25 декабря или 7 января? В некоторых странах, например, в Молдове, широко отмечаются оба дня Рождества – по старому и по новому стилю. Это связано с конфессиональным разнообразием на территории страны. В Беларуси празднование Рождества по Юлианскому и по Григорианскому календарю тоже становится традицией.

В древнем мире единого календаря не существовало. Юлий Цезарь был одним из самых просвещенных людей своего времени. Он понял, что существует необходимость создания календаря. Юлианский календарь установил Юлий Цезарь, что следует из самого его названия. Греческая наука того времени уже знала, что Земля делает полный оборот вокруг солнца за 365 дней и 6 часов. На самом деле, это не совсем точные цифры – за 365 дней, 5 часов, 49 минут. Юлий Цезарь потребовал, чтобы в календаре сочетались римские названия и греческие научные открытия. В этом календаре также, как и Григорианском, 12 месяцев, високосные года, 365 дней в году. Дополнительный день появляется каждые четыре года. К сожалению, неточность в 11 минут стала критичной. Так за 128 лет в календаря появился бы целый лишний день. В 1582 стало очевидно, что надо разрабатывать новый календарь. Папа Римский Григорий XIII ввел календарь, который называется соответственно Григорианским, в нем меньше високосных годов. Года, которые делятся на 100, но не делятся на 400 стали содержать в себе 365 дней. Почему же возникли споры, если новый календарь был совершенен? В нем намеренно пропустили десять дней. Страны принимали новый календарь в разные периоды, что родило несколько путаниц в важных исторических датах.



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Вопрос этот не так однозначен, как кажется, и дело не только в календарях. Сегодня наша Церковь живет по Юлианскому календарю, хотя в некоторых странах Григорианский календарь считается наиболее точным. Разница между этими двумя календарями в исчислении. Юлианский и Григорианский календарь – это вопрос богословия. После Октябрьского переворота Юлианский календарь сочли “мракобесным”, все светские праздники отмечаются по Григорианскому календарю, в 1923 году Церковь пытались под давлением перейти на новый стиль, но Русская Православная Церковь осталась верна Юлианскому. Католики и протестанты отмечают Рождество по Григорианскому календарю, как и ряд православных Церквей за рубежом.

Нам достаточно точно известна дата зачатия матери Иоанна Крестителя, Елизаветы (23 сентября по старому стилю). Мы знаем, когда Захарий ушел из Иерусалима, известно, что в шестой месяц после зачатия Иоанна Крестителя ангел явился Пресвятой Богородице. Этот день стал днем Божественного зачатия Иисуса Христа. Мы не можем знать точной даты, но можем рассчитать, что Рождения Христа приходилось на середину зимы.