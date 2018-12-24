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Налоговики рассказали, сколько белорусов легально сдают в аренду жилье и гаражи и сколько налогов они платят

25.12.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси 139 893 физлиц сдают в аренду, наем жилые и нежилые помещения, а также машино-места. Эти данные по состоянию на начало октября нынешнего года сообщили FINANCE.TUT.BY в МНС. При этом уплаченный ими подоходный налог в фиксированных суммах составил почти 21,9 миллиона рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для сдающих в аренду жилые и нежилые помещения, гаражи введен максимальный годовой доход, при превышении которого нужно предоставлять в налоговую декларацию по подоходному налогу. Доходы в таком случае облагаются налогом в 13%. В 2018 году предел такого дохода составляет 6116 рублей.

На начало октября нынешнего года эту сумму превысили 1485 человек. Они уплатили подоходный налог, пересчитанный исходя из представленных налоговых деклараций, на общую сумму 1 миллион 515 тысяч рублей.

Напомним, в Беларуси намерены внести изменения в Налоговый кодекс. Планируются новшества и для тех, кто сдает в аренду жилье и машино-места. Для них хотят отменить верхнюю планку дохода, при достижении которого нужно предоставлять в налоговую декларацию по подоходному налогу и вносить доплату.

— Для граждан, которые получают доходы от сдачи другим физлицам в аренду, наем жилых и нежилых помещений, машино-мест и уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах, предлагается отменить обязанность представлять в налоговый орган по окончании календарного года налоговую декларацию по подоходному налогу в случае превышения установленного законодательством размера годового дохода и, соответственно, исключить доплату налога в данном случае, — уточняли ранее в МНС.

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В Беларуси 139 893 физлиц сдают в аренду, наем жилые и нежилые помещения, а также машино-места.
 
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