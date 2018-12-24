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В чем пойти на новогодний корпоратив? Выбираем наряд у белорусских дизайнеров
Пора корпоративов в разгаре. Стилист
Создание идеального лука для главной вечеринки года - дело непростое и ответственное. Слишком короткое платье, излишнее обилие украшений - и коллеги еще год, ровно до следующего новогоднего праздника, будут обсуждать ваш стильный промах.
«Нет» несоблюдению дресс-кода
Правило, которым, к сожалению, часто пренебрегают наши соотечественники. Игнорирование дресс-кода – показатель неуважения к людям, устраивающим вечеринку. Ваш наряд – такой же важный элемент праздничной атмосферы, как музыкальное сопровождение или декор зала. Организаторы позаботились о сценарии, идее и куче других разных мелочей. Не обижайте их своим предвзятым отношением к дресс-коду. В крайнем случае, если он совсем вам не по душе, можно вежливо отказаться от посещения мероприятия.
Говорим «нет» комплектам "и в пир, и мир"
Вариант «надеть с офисной юбкой вон ту блузочку поярче» не работает. Образ получается слишком скучным для праздника и слишком ярким для работы. Потрудитесь над выбором полноценного наряда.
«Нет» босоножкам на новогоднем корпоративе
Эту обувь всегда надевают на босую ногу, а в наших широтах голая нога зимой смотрится странно. Новомодный тренд «босоножки на прозрачный носочек» тоже придуман не для суровой белорусской зимы. Поэтому лучше дополнить образ туфлями.
«Нет» комплектам «сапоги и платья с коротким рукавом»
Иногда корпоратив проходит в месте, где мешочек со сменкой невозможно оставить в гардеробе. Самый простой вариант в таком случае – остаться в своей обуви. Но помните: если вы решили остаться в сапогах, платье должно быть с длинным рукавом (или хотя бы ¾), из плотной ткани и не летящим. Иначе верх будет казаться слишком «летним».
Громкое «нет» колготкам с рисунком
Этот пункт актуален не только в праздничные дни. Хотите продемонстрировать отсутствие вкуса – покупайте колготки в цветочек. Поверьте, рисунок на чулках еще никогда не добавил образу шарма или изысканности.
С основными табу разобрались. Давайте решим, что надеть на праздник.
Для тех, кто ценит классику:
Маленькое черное платье – неизменная коктейльная классика. Чтобы образ не казался скучным, отдайте предпочтение наряду с интересной деталировкой.
Для тех, кто хочет сиять
Остаться незамеченной в сверкающем платье невозможно. При этом платье в пайетки многогранно. На его основе можно собрать множество образов: от луков в стиле ревущих двадцатых, до озорных и бесшабашных комплектов «назад в восьмидесятые». За блестящими нарядами отправляемся к
Для тех, кто хочет блеснуть чувством вкуса
Комбинезон – свежая альтернатива классическому вечернему наряду. Такая вещь приживется в гардеробе, ведь ее можно надевать и после праздника. Оригинальные комбезы можно найти в
Для тех, кто готов разбивать мужские сердца
У столичного бренда
Для тех, кто ищет брутальный и в то же время вечерний образ. У дизайнера
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Какие платья для корпоратива можно найти у белорусских дизайнеров
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