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В чем пойти на новогодний корпоратив? Выбираем наряд у белорусских дизайнеров

25.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Пора корпоративов в разгаре. Стилист Екатерина Гордеева рассказала, какие наряды можно найти у отечественных дизайнеров, и дала пару советов о том, как стать звездой вечера.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

Создание идеального лука для главной вечеринки года - дело непростое и ответственное. Слишком короткое платье, излишнее обилие украшений - и коллеги еще год, ровно до следующего новогоднего праздника, будут обсуждать ваш стильный промах.
Стать звездой корпоратива вам помогут наряды белорусских дизайнеров, а избежать офисных подколов – эти нехитрые правила.

«Нет» несоблюдению дресс-кода

Правило, которым, к сожалению, часто пренебрегают наши соотечественники. Игнорирование дресс-кода – показатель неуважения к людям, устраивающим вечеринку. Ваш наряд – такой же важный элемент праздничной атмосферы, как музыкальное сопровождение или декор зала. Организаторы позаботились о сценарии, идее и куче других разных мелочей. Не обижайте их своим предвзятым отношением к дресс-коду. В крайнем случае, если он совсем вам не по душе, можно вежливо отказаться от посещения мероприятия.

Говорим «нет» комплектам "и в пир, и мир"

Вариант «надеть с офисной юбкой вон ту блузочку поярче» не работает. Образ получается слишком скучным для праздника и слишком ярким для работы. Потрудитесь над выбором полноценного наряда.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

«Нет» босоножкам на новогоднем корпоративе

Эту обувь всегда надевают на босую ногу, а в наших широтах голая нога зимой смотрится странно. Новомодный тренд «босоножки на прозрачный носочек» тоже придуман не для суровой белорусской зимы. Поэтому лучше дополнить образ туфлями.

«Нет» комплектам «сапоги и платья с коротким рукавом»

Иногда корпоратив проходит в месте, где мешочек со сменкой невозможно оставить в гардеробе. Самый простой вариант в таком случае – остаться в своей обуви. Но помните: если вы решили остаться в сапогах, платье должно быть с длинным рукавом (или хотя бы ¾), из плотной ткани и не летящим. Иначе верх будет казаться слишком «летним».

Громкое «нет» колготкам с рисунком

Этот пункт актуален  не только в праздничные дни. Хотите продемонстрировать отсутствие вкуса – покупайте колготки в цветочек. Поверьте, рисунок на чулках еще никогда не добавил образу шарма или изысканности.
Однако у этого правила есть исключение: в гардеробе найдется место для чулок в горошек, с ретро-стрелкой и с животным принтом для стилизации образов в стиле 80-х.

С основными табу разобрались. Давайте решим, что надеть на праздник.
Выбор костюма начинается с изучения пригласительного. Ознакомьтесь с дресс-кодом и местом, где будет проходить веселье. Проанализировав эту информацию, представьте, какой образ вам хотелось бы продемонстрировать.

Для тех, кто ценит классику:

Маленькое черное платье – неизменная коктейльная классика. Чтобы образ не казался скучным, отдайте предпочтение наряду с интересной деталировкой.
У бренда Atelier10/17 можно найти несколько интересных моделей:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Atelier10/17 (@atelier1017)

Для тех, кто хочет сиять

Остаться незамеченной в сверкающем платье невозможно. При этом платье в пайетки многогранно. На его основе можно собрать множество образов: от луков в стиле ревущих двадцатых, до озорных и бесшабашных комплектов «назад в восьмидесятые». За блестящими нарядами отправляемся к ViMi

Для тех, кто хочет блеснуть чувством вкуса 

Комбинезон – свежая альтернатива классическому вечернему наряду. Такая вещь приживется в гардеробе, ведь ее можно надевать и после праздника. Оригинальные комбезы можно найти в Unona

Для тех, кто готов разбивать мужские сердца

У столичного бренда MUA можно найти платье, идеально подчеркивающее фигуру и крутой секси-комбинезон. Как стилист я против слишком откровенных нарядов на корпоративных праздниках, но в случае MUA сексуальность не выходит за пределы допустимых значений.

Для тех, кто ищет брутальный и в то же время вечерний образ. У дизайнера Юлии Латушкиной замечено интересное платье. Грубое и женственное одновременно. В таком наряде можно быть уверенной, что никто из присутствующих дам ваш образ не повторит.

 
 
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Какие платья для корпоратива можно найти у белорусских дизайнеров
 
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