От «Зари» до «Луча»

История знаменитого на весь Советский Союз и за его пределами часового завода «Луч» началась в далеком 1953-м. В те времена в СССР часовых производств было немало, но вот с женскими наручными часами была проблема. Сначала было организовано предприятие на базе российского завода «Заря», потом оно было переименовано в «Луч». А первая мужская коллекция увидела свет только в 1962 г.

Минские часы в советское время пользовались огромной популярностью: бывали даже времена, когда склад готовой продукции был пустой. Более того, тогда на заводе работало рекордное число сотрудников — около 9700 человек, и даже они не могли свободно приобрести часы: приходилось ждать своей очереди по записи. Популярность была большой не только на внутреннем рынке: около 50% продукции поставляли за рубеж. Потребность самой белорусской республики в те времена составляла около 300 тыс. часов в год. Пик производства отмечен в 1994 г. — было выпущено 14 млн единиц. Сначала производство было ориентировано только на механические часы. Но позже, в 1979 г., было создано бюро по производству электронно-механических моделей. Сегодня электронно-механические часы наиболее популярны, они не требуют ежедневного подзавода, просты и надежны в эксплуатации. Но традиции и популярность прошлых лет дают о себе знать: завод коллекцией «Ретро» возродил производство популярных моделей минувшей эпохи. Только внутри многих полюбившихся потребителям часов скрываются уже современные кварцевые механизмы: такой вот удачный симбиоз прошлого и будущего: «Луч» сегодня может похвастаться практически 100%-й локализацией производства.

И во времена БССР, и сегодня завод придерживается своего главного ориентира — качества продукции. Несмотря на то, что технологии производства развиваются, часы, сделанные в советское время, отличаются основательностью и надежностью. В сервисный центр завода иногда попадают на профилактический ремонт 30-летние модели — это самый главный показатель качества производства и сборки того времени. К сожалению, уже не на все модели выпускавшихся раньше часов на заводе есть запчасти — время идет вперед. Ветераны производства еще помнят время, когда за смену бригада сборщиков собирала 800 часов. А с появлением робототехнических комплексов собственной разработки в 80-е годы эта цифра выросла до 4500! Эти линии сохранены и работоспособны и по сей день, здесь изобрести велосипед сложно. Сегодня наблюдается мировая тенденция к удешевлению товаров в производстве, что неизбежно ведет к снижению срока службы и надежности. Но на «Луче» такой тенденции нет: работники искренне переживают за свою продукцию и делают все, чтобы поддерживать и развивать лучшие традиции, которые зародились еще во времена БССР.

Первые электронные наручные часы в Советском Союзе были выпущены в 1973 г. в Беларуси, на минском заводе «Электроника». Это был настоящий прорыв в отечественной промышленности: многим такие технологии казались космическими. Для первых счастливых обладателей таких часов это были не просто часы, а дорогой аксессуар и показатель высокого статуса. Еще бы: многие еще помнят стоимость первых наручных «Электроник» (под названием «Твист 2Б», «Поле 4»), которая составляла 140 руб. Это было сравнимо со средней зарплатой по республике!

Массовый выпуск электронных наручных часов минского завода продолжался до 2012 г. Эти часы вскоре побывают на околоземной орбите. В 1981 г. космонавт Владимир Ковалёнок вернет их на завод в целости и сохранности — они успешно прошли все испытания в экстремальных условиях космоса.

Сегодня завод уже не производит наручных электронных часов, но продолжает выпускать офисные, настенные, настольные, информационные табло со всевозможными функциями и другую электронную продукцию. Технологический процесс выпуска знаменитых часов не утрачен: если ситуация на рынке изменится, покупатели смогут опять увидеть на прилавках магазинов легендарную «Электронику».

Подготовила Галина КОВАЛЁВА.