Как отличаются зарплаты учителей и врачей в Беларуси и других странах

С 2020 года в Беларуси начнут действовать новые условия оплаты труда бюджетников. В правительстве считают, что действующая система архаична, так как зарплата состоит не только из оклада, но и большого числа доплат и поощрений. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как сейчас отличаются заработки врачей и учителей в разных странах.



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Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В белорусской бюджетной сфере зарплата по итогам октября увеличилась и составила 769 белорусских рублей. Это на 23,5 рубля больше, чем в сентябре, и соответствует 77% средней зарплаты по стране. Власти прогнозируют , что средняя зарплата бюджетников в Беларуси вырастет в 2019 году до 810 рублей.

В России в октябре работники образования получили в среднем 34 082 рубля (1063 бел. рубля). В области здравоохранения и социальных услуг средняя зарплата составила 39 088 рублей (1219 бел. рублей).

В Украине эти показатели в третьем квартале достигли 6968 и 5858 гривен соответственно (539 бел. рублей и 454 бел. рубля).

Работники образования в Казахстане получили в третьем квартале 97 482 тенге (558 бел. рублей), а работники здравоохранения и социальных услуг — 110 609 тенге (633 бел. рубля).

Средняя зарплата работников сферы образования в Литве в третьем квартале составила 808 евро (1968 бел. рублей), сферы здравоохранения — 987 евро (2404 бел. рубля). В Латвии за аналогичный период этот показатель достиг 822 евро (2002 бел. рубля) в образовании и 980 евро (2387 бел. рублей) в сфере здравоохранения и социальных услуг.

В Эстонии работники здравоохранения получили в третьем квартале 1366 евро (3327 бел. рублей), работники образования — 1132 евро (2757 бел. рублей).