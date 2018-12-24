Кто отмечает Рождество 25 декабря, в чем различия празднования западных и восточных христиан.





Святое Писание





Родился Сын Божий, согласно Евангелию, в иудейском городе Вифлеем. Мать Иисуса – Мария, вместе с мужем Иосифом, прибывшие из Назарета в Вифлеем, остановилась в пещере, предназначенной для стойла скота, поскольку все места в гостиницах были заняты в связи с переписью. Перепись проводилась по приказу императора Августа.





Сын Божий родился в пещере - Дева Мария спеленала Богомладенца и положила в ясли — кормушку для скота.





В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда - по восточным пророчествам она означала пришествие в мир Сына Божьего – Мессии, которого ждал иудейский народ.





Первыми Богомладенцу поклонились пастухи - они узнали о рождении Спасителя от ангелов. Поклонились новорожденному и древние мудрецы (волхвы), которые прибыли в Вифлеем, а потом и в пещеру, следуя за путеводной звездой.





Они принесли в дар Спасителю золото, смирну и ладан, которые имели глубокий смысл. Поэтому считается, что волхвов было трое — по количеству подарков.





История торжества





Рождество отмечают с первых веков христианства - праздник был установлен в честь рождения Девой Марией Сына Божьего во плоти.





Рождество Христово восточные и западные христиане до IV века отмечали в один день с праздником Крещения - 6 января. Торжество называлось Богоявление - его основной целью было прославление явления в мир Сына Божия во плоти.





Рождество от праздника Крещения впервые отделили в Римской Церкви в первой половине IV века. Дату 25 декабря как день Рождества Христова утвердил папа Юлий I в 337-м.





Восточные христиане отмечать Рождество 25 декабря начали во второй половине IV века. Раздельное празднование Рождества и Крещения Господня в Константинопольской церкви ввели около 377 года. Обычай праздновать Рождество 25 декабря среди восточных христиан распространился из Константинополя.





Переносом праздника на 25 декабря Церковь как бы хотела создать противовес языческому культу Солнца и предохранить от участия в нем христиан. Помимо этого, Церковь считала, что 25 декабря исторически более всего соответствует дню рождения Сына Божия.





Рождество с тех пор христиане во всем мире, как западные, так и восточные, отмечают 25 декабря. Древняя традиция празднования сохранилась только в Армянской Апостольской церкви – она по сей д отмечает Рождество и Крещение Господне как единый праздник Богоявления 6 января.





Рождество Христово отмечают 25 декабря, но по старому стилю, то есть 7 января, Иерусалимская, Грузинская, Русская, Сербская и Польская православные церкви, афонские монастыри (в Греции), а также некоторые протестанты и католики восточного обряда, придерживающиеся юлианского календаря.





Рождество 7 января отмечает также Коптская православная церковь в Египте, православные христиане Македонии, православные и греко-католики на Украине, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.





Различия западных и восточных христиан





Различия, в частности в датах празднования, у западных и восточных христиан возникли после календарной реформы, проведенной Римско-католической церковью в 1582-м. Православная церковь эти реформы не признала.





Юлианский календарь, который ввел в 46 году до нашей эры император Юлий Цезарь, был удобнее, чем старый римский, но оказался недостаточно четким. Поэтому в XVI веке папа римский Григорий XIII провел реформу - цель скорректировать между астрономическим и календарным годом нарастающую разницу.





Папа Григорий ввел григорианский календарь, то есть новый стиль, по которому в настоящее время живет большинство стран мира, включая Грузию, а Православная церковь продолжает церковные праздники отмечать по-старому — юлианскому календарю.





В год, когда был введен григорианский календарь, между старым и новым стилями различие составляло 10 суток, а в нашем столетии – 13 суток.





"Белорусский партизан" поздравляет всех, кто сегодня празднует Рождество. Пусть вас хранит Бог и ценят люди, пусть сбываются ваши мечты и планы, пусть не покидают любовь и надежда!