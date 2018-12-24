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Имени Достоевского: в России переименовывают аэропорты
Россияне выбрали имена выдающихся деятелей для ещё пяти аэропортов в рамках второго тура конкурса «Великие имена России», сообщает пресс-служба конкурса.
Так, во втором туре победителем в Архангельске стал писатель Фёдор Абрамов (63% голосов), в Нижневартовске — нефтяник Виктор Муравленко (58%), в Пензе — публицист Виссарион Белинский (46%), в Санкт-Петербурге — писатель Фёдор Достоевский (40%).
Московский аэропорт Внуково по итогам конкурса может получить имя авиаконструктора Андрея Туполева — 48% голосов.
«Активность голосования во втором туре не уступала основному, в нём приняли участие 690,2 тыс. человек, 41% проголосовало онлайн, 59% — офлайн», — говорится в сообщении.
4 декабря были подведены итоги финального голосования в конкурсе. Тогда россияне, в частности, выбрали для аэропорта Шереметьево имя Александра Пушкина, а для аэропорта Домодедово — Михаила Ломоносова.
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Россияне выбрали имена выдающихся деятелей для ещё пяти аэропортов в рамках второго тура конкурса «Великие имена России», сообщает пресс-служба конкурса.
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