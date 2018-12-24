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В Минске понижены коэффициенты к ставкам имущественных налогов

25.12.2018 08:34 — Разное | Партизан  
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Правда, не для всех плательщиков, а только для некоторых категорий, сообщило агентство «Минск-Новости». Такое решение принято на последней в этом году сессии Мингорсовета, где депутаты также утвердили бюджет Минска на 2019 год.

В результате его принятия внесены изменения в решение Мингорсовета, которым были определены повышающие и понижающие коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога в столице.

Напомним, что в соответствии с Налоговым кодексом (НК) местные власти имеют право как увеличивать, так и уменьшать ставки имущественных налогов отдельным категориям плательщиков, но не более чем в 2,5 раза. Ранее согласно подп. 1.1 п. 1 решения № 255 для юридических лиц (за исключением тех, кому этим документом установлены иные размеры коэффициентов) были определены так называемые зональные коэффициенты к ставкам налога на недвижимость в зависимости от экономико-планировочных зон, в которых эти плательщики расположены:

– для I–III зоны – 2,3;

– для IV–V зоны – 2,2.

С целью уменьшения налоговой нагрузки было решено снизить размеры этих коэффициентов на 0,1. Таким образом, новые значения зональных коэффициентов для юридических лиц, расположенных в I–III зонах, составят 2,2, а в IV–V зонах – 2,1.


Кроме того. с 1,3 до 1,2 уменьшен коэффициент к ставкам земельного налога для организаций обрабатывающей промышленности, что должно несколько поправить их финансовое положение.

Снижения налоговой нагрузки, по мнению депутатов Мингорсовета, заслуживают и вновь созданные организации жилищно-коммунального хозяйства, которые после недавних реформ стали плательщиками налога на недвижимость и земельного налога. Для них коэффициент уменьшен до 1,0, что  фактически означает уплату налогов по установленным, т.е. «стандартным» ставкам.

Аналогичное решение принято и в отношении организаций, которые зарегистрированы в качестве инкубаторов малого предпринимательства. Они также смогут не применять повышающий коэффициент к ставкам земельного налога  (ранее он составлял 1,5), что является опосредованной поддержкой властями столицы субъектов малого бизнеса.


 
Теги: Минск
 
 
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Правда, не для всех плательщиков, а только для некоторых категорий, сообщило агентство «Минск-Новости». Такое решение принято на последней в этом году сессии...
 
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