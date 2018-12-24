В праздники на заметку: Четыре признака того, что у вас аллергия на алкоголь









Ваше лицо «горит»





Если ваше лицо становится потным и очень красным, это может свидетельствовать об аллергической реакции. Когда вы только начинаете пить, ваше тело превращает спирт в ацетальдегид. Если организм не может нейтрализовать это вещество достаточно быстро, капилляры крови на лице расширяются, что приводит к дальнейшему покраснению кожи из-за высвобождения гистамина.





Крапивница





У многих людей существует повышенная чувствительность к некоторым ингредиентам спиртных напитков. В список опасных компонентов, провоцирующих появление крапивницы, входят пшеница, ячмень и рожь.





Проблемы с дыханием





Из-за высокого уровня гистаминов могут возникнуть заложенность носа и проблемы с дыханием. Особенно в этом отношении опасны травяные, цитрусовые, медовые и ягодные настойки — они даже способны вызвать у аллергиков приступ удушья.





Диарея и тошнота





Если после употребления алкоголя вы ощущаете боль в желудке и тошноту, не спешите обвинять в этом пищу. Спиртное увеличивает кислотность желудка, тем самым раздражая пищеварительный тракт. И когда ваш организм не в силах нормально расщеплять алкоголь, пищеварительная система может выйти из строя.