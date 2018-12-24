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В праздники на заметку: Четыре признака того, что у вас аллергия на алкоголь
Наступил «алкогольный сезон». И не все переносят его одинаково. Если вы часто испытываете неприятные симптомы после употребления алкоголя, это может означать, что ваше тело не может усвоить его как следует. Медики назвали несколько общих симптомов, которые появляются у людей с аллергией на спиртное.
Ваше лицо «горит»
Если ваше лицо становится потным и очень красным, это может свидетельствовать об аллергической реакции. Когда вы только начинаете пить, ваше тело превращает спирт в ацетальдегид. Если организм не может нейтрализовать это вещество достаточно быстро, капилляры крови на лице расширяются, что приводит к дальнейшему покраснению кожи из-за высвобождения гистамина.
Крапивница
У многих людей существует повышенная чувствительность к некоторым ингредиентам спиртных напитков. В список опасных компонентов, провоцирующих появление крапивницы, входят пшеница, ячмень и рожь.
Проблемы с дыханием
Из-за высокого уровня гистаминов могут возникнуть заложенность носа и проблемы с дыханием. Особенно в этом отношении опасны травяные, цитрусовые, медовые и ягодные настойки — они даже способны вызвать у аллергиков приступ удушья.
Диарея и тошнота
Если после употребления алкоголя вы ощущаете боль в желудке и тошноту, не спешите обвинять в этом пищу. Спиртное увеличивает кислотность желудка, тем самым раздражая пищеварительный тракт. И когда ваш организм не в силах нормально расщеплять алкоголь, пищеварительная система может выйти из строя.
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Наступил «алкогольный сезон». И не все переносят его одинаково. Если вы часто испытываете неприятные симптомы после употребления алкоголя, это может означать, что...
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