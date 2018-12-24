Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В следственном комитете сообщили, что подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 16-летний местный житель, знакомый девушки. Предполагается, что молодой человек в результате ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.





В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование продолжается.





Сафия Аскарова была мастером спорта по плаванию. В 2017 году она завоевала серебряную медаль на первенстве страны среди юниоров.