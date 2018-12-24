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Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

25.12.2018 08:24 — Разное | Партизан  
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В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова. Тело девушки нашли в Автозаводском районе города с колото-резаными ранениями шеи и туловища, сообщает местное издание TLTgorod.

В следственном комитете сообщили, что подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 16-летний местный житель, знакомый девушки. Предполагается, что молодой человек в результате ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование продолжается.

Сафия Аскарова была мастером спорта по плаванию. В 2017 году она завоевала серебряную медаль на первенстве страны среди юниоров.

 
 
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В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова. Тело девушки нашли в Автозаводском районе города с колото-резаными ранениями шеи и туловища, сообщает...
 
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