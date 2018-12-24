Европа готовится к избавлению от доллара

«Товарным биржам следует способствовать дальнейшему развитию деривативных контрактов, номинированных в евро, на сырую нефть и нефтепродукты», — говорится в разделе раздела, посвященному расширению использования евро в сделках участников европейского рынка, связанных с энергоносителями.





«Еврокомиссия призывает страны-члены стимулировать более широкое использование евро в стратегических секторах. Несмотря на свою позицию крупных покупателей, а также важных производителей, европейский бизнес по-прежнему торгует в долларах США на ключевых стратегических рынках, часто даже между собой», отмечается в релизе.





В резолюции отмечается, что Еврокомиссия приняла рекомендацию по продвижению более широкого использования евро в международных энергетических соглашениях и транзакциях. И там же разъяснения от еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете: «Самая крупная доля импорта энергоносителей приходит из России — 34%, Ближнего Востока и Африки — 33% вместе, Норвегии — 20%».