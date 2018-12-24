|
В Италии началось извержение вулкана Этна
Этна - самый высокий и самый активный вулкан Европы.
Как сообщает AFP, активный вулкан выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями.
Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.
Из-за плохой видимости власти частично закрыли воздушное пространство в районе вулкана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этна - самый высокий и самый активный вулкан Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)