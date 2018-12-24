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В Италии началось извержение вулкана Этна

25.12.2018 08:14 — Разное | Партизан  
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Этна - самый высокий и самый активный вулкан Европы.



Как сообщает AFP, активный вулкан выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Из-за плохой видимости власти частично закрыли воздушное пространство в районе вулкана.

 
 
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Этна - самый высокий и самый активный вулкан Европы.
 
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