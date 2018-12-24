Подбросили угольку в костер: Sea прогнозирует наращивание антироссийской риторики в Беларуси

Об этом говорится в статье под названием «Национализация Белоруссии», которая опубликована на сайте агентства.





По мнению Sea, власть Беларуси с 2014 года начала неформально продвигать культурную национализацию общества через оппозиционные партии.





«Национализм противопоставляется "Русскому миру" и носит элементы торга с Россией за экономические преференции», - отмечают в агентстве.





Там считают, что риторика Президента Беларуси Александра Лукашенко «будет становиться агрессивной, особенно к весне 2019 года».





«Власть будет негласно модерировать поддержку националистической идеологии и программирования негативного восприятия советского прошлого и акцента на антирусском компоненте», - говорят в Sea.





В агентстве заявляют, что такие действия подтверждаются лояльным отношением Запада к политике Лукашенко.





«Используя социальный инжиниринг, власть Беларуси начала мягкую белорусизацию государства, разрешили открыто использовать символы "Погони". Теперь любое мероприятие оппозиции не проходит без этих символов, которые становятся "атрибутом свободы на пути к Европе"», - указали в агентстве.





По их мнению, при такой «бездейственности» власти формируется «отрицательное отношение жителей страны к общему с Россией советскому прошлому», в связи с чем в Беларуси прогнозируется наращивание антироссийской риторики.









«Мы прогнозируем дальнейшее продвижение восприятия "БНР" в обществе, как главного праздника страны и дальнейшего позиционирования в качестве основы национально-ориентированной государственности, приравнять символ коллаборационистов – бело-красно-белый флаг "Погоня" к государственному, раздувание антироссийских настроений в Беларуси», - говорится в статье.





На самом деле, своей имперской внешней политикой Россия сама плодит себе врагов по всему миру. После Крыма и Донбасса в возможность «искренней дружбы» с этой страной верят только наивные. Что же касается белорусизации, то в Беларуси за годы суверенитета выросло уже не одно поколение людей, которые родились и воспитывались белорусами. Поэтому это процесс естественный. Хотя пока сложно говорить, что необратимый.



