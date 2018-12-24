ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подбросили угольку в костер: Sea прогнозирует наращивание антироссийской риторики в Беларуси

25.12.2018 10:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Российское Агентство Социального инжиниринга Sea, которое цитирует Политринг, провело анализ внутриполитической ситуации в Беларуси, на основании которого прогнозирует, что празднование БНР станет самым главным событием страны, вследствие чего «в Республике начнется раздувание антироссийских настроений!.

Подбросили угольку в костер: Sea прогнозирует наращивание антироссийской риторики в Беларуси
Об этом говорится в статье под названием «Национализация Белоруссии», которая опубликована на сайте агентства.

По мнению Sea, власть Беларуси с 2014 года начала неформально продвигать культурную национализацию общества через оппозиционные партии.

«Национализм противопоставляется "Русскому миру" и носит элементы торга с Россией за экономические преференции», - отмечают в агентстве.

Там считают, что риторика Президента Беларуси Александра Лукашенко «будет становиться агрессивной, особенно к весне 2019 года».

«Власть будет негласно модерировать поддержку националистической идеологии и программирования негативного восприятия советского прошлого и акцента на антирусском компоненте», - говорят в Sea.

В агентстве заявляют, что такие действия подтверждаются лояльным отношением Запада к политике Лукашенко.

«Используя социальный инжиниринг, власть Беларуси начала мягкую белорусизацию государства, разрешили открыто использовать символы "Погони". Теперь любое мероприятие оппозиции не проходит без этих символов, которые становятся "атрибутом свободы на пути к Европе"», - указали в агентстве.

По их мнению, при такой «бездейственности» власти формируется «отрицательное отношение жителей страны к общему с Россией советскому прошлому», в связи с чем в Беларуси прогнозируется наращивание антироссийской риторики.


«Мы прогнозируем дальнейшее продвижение восприятия "БНР" в обществе, как главного праздника страны и дальнейшего позиционирования в качестве основы национально-ориентированной государственности, приравнять символ коллаборационистов – бело-красно-белый флаг "Погоня" к государственному, раздувание антироссийских настроений в Беларуси», - говорится в статье.

На самом деле, своей имперской внешней политикой Россия сама плодит себе врагов по всему миру. После Крыма и Донбасса в возможность «искренней дружбы» с этой страной верят только наивные. Что же касается белорусизации, то в Беларуси за годы суверенитета выросло уже не одно поколение людей, которые родились и воспитывались белорусами. Поэтому это процесс естественный. Хотя пока сложно говорить, что необратимый. 


 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское Агентство Социального инжиниринга Sea, которое цитирует Политринг, провело анализ внутриполитической ситуации в Беларуси, на основании которого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нынешний и бывший губернаторы погибли при крушении вертолета в Мексике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика