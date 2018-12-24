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Нынешний и бывший губернаторы погибли при крушении вертолета в Мексике
В Мексике при падении вертолета погибла губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо. Об этом сообщает
Газета отмечает, что вместе с ней погиб ее муж, сенатор и бывший губернатор этого штата Рафаэль Морено Валье.
По данным издания, вертолет, вылетевший из столицы штата, упал в муниципалитете Тлальтенанго. В свою очередь El Universal сообщает, что вертолет потерпел крушение в муниципалитете Коронанго.
О других жертвах этой катастрофы пока неизвестно. Также не сообщается, сколько еще человек находились на борту вертолета.
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В Мексике при падении вертолета погибла губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету Reforma.
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