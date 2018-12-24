Нынешний и бывший губернаторы погибли при крушении вертолета в Мексике

Газета отмечает, что вместе с ней погиб ее муж, сенатор и бывший губернатор этого штата Рафаэль Морено Валье.





По данным издания, вертолет, вылетевший из столицы штата, упал в муниципалитете Тлальтенанго. В свою очередь El Universal сообщает, что вертолет потерпел крушение в муниципалитете Коронанго.





О других жертвах этой катастрофы пока неизвестно. Также не сообщается, сколько еще человек находились на борту вертолета.