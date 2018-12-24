ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хавбек БАТЭ Мирко Иванич в третий раз отклонил предложение "Црвены Звезды"

25.12.2018 09:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Хавбек БАТЭ и сборной Черногории Мирко Иванич не перейдет в сербскую "Црвену Звезду".

Как сообщает espreso.rs, полузащитник отклонил третье предложение от белградского клуба. Как ожидается, "Црвена Звезда" оставит попытки приобрести Иванича. 

Ранее Мирко заявлял, что в Сербии он сможет выступать только в составе "Войводины", цвета которой он защищал в 2012-2016 годах.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хавбек БАТЭ и сборной Черногории Мирко Иванич не перейдет в сербскую "Црвену Звезду".
 
Новости дня
Новости разные
 
Теракт в Кабуле: 43 погибших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика