Как сообщает espreso.rs, полузащитник отклонил третье предложение от белградского клуба. Как ожидается, "Црвена Звезда" оставит попытки приобрести Иванича.





Ранее Мирко заявлял, что в Сербии он сможет выступать только в составе "Войводины", цвета которой он защищал в 2012-2016 годах.



