Теракт в Кабуле: 43 погибших

Агентство отмечает, что это одна из самых смертоносных атак в Кабуле за 2018 год.





В здании, где находится Министерство общественных работ, во время нападения были блокированы более 350 человек, позже их освободили афганские военные. Из четверых напавших на здание трое были убиты, еще один подорвал себя в автомобиле.



