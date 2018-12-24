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Теракт в Кабуле: 43 погибших
Число погибших в результате нападения на правительственное здание в столице Афганистана выросло до 43 человек, сообщает AFP ссылкой на местный Минздрав. По данным медиков, еще 10 человек получили ранения.
Агентство отмечает, что это одна из самых смертоносных атак в Кабуле за 2018 год.
В здании, где находится Министерство общественных работ, во время нападения были блокированы более 350 человек, позже их освободили афганские военные. Из четверых напавших на здание трое были убиты, еще один подорвал себя в автомобиле.
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Число погибших в результате нападения на правительственное здание в столице Афганистана выросло до 43 человек, сообщает AFP ссылкой на местный Минздрав. По данным...
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