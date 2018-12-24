Цена нефти Brent упала до 50 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.





Впервые с августа 2017 года цена на нефть опустилась так низко.





Цена на нефть марки WTI опустилась на 6,89% — до $ 42,65 за баррель.





Примечательно, что рассчитывая бюджет на 2019 год, белорусские власти ориентировались на цену нефти в 60 долларов за баррель.