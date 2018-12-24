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Цена нефти Brent упала до 50 долларов за баррель

25.12.2018 09:40 — Разное | Партизан  
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Цена нефти марки Brent в ночь на вторник, 25 декабря, упала до 50,43 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

Впервые с августа 2017 года цена на нефть опустилась так низко.

Цена на нефть марки WTI опустилась на 6,89% — до $ 42,65 за баррель.

Примечательно, что рассчитывая бюджет на 2019 год, белорусские власти ориентировались на цену нефти в 60 долларов за баррель. 
 
 
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Цена нефти марки Brent в ночь на вторник, 25 декабря, упала до 50,43 долларов за баррель.
 
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