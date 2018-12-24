Плохое начало: Лукашенко улетел к Путину

Напомним, что вчера белорусский лидер обвинил Россию в невыполнении договоренностей по компенсации нашей стране потерь от налогового маневра. Уже вечером в правительстве России прокомментировали эти претензии.





ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина, распространил следующую информацию.





— Еще раз хотим отметить, что никаких договоренностей о выплате компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли России никогда не было, — говорится в обращении.





По заявлению правительства, российская сторона только обещала обсудить этот вопрос, что и происходит на данный момент.





Таким образом, переговоры легкими не будут. Беларусь оценивает свои потери от налогового маневра не менее чем в 10 миллиардов долларов.