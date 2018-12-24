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«Скучали по мне?» Кевин Спейси записал видео в образе Фрэнка Андервуда

25.12.2018 11:21 — Разное | KYKY  
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24 декабря прокуратура штата Массачусетс объявила о том, что против актёра Кевина Спейси начался судебный процесс по поводу домогательств к 18-летнему подростку, в которых обвинил актёра. 7 января ему предъявят официальные уголовные обвинения. Больше года Спейси не появлялся в соцсетях − и вот он наконец-то опубликовал видеообращение.

Трехминутное видео называется Let Me be Frank. Так как frank переводится как «искренний», название ролика можно по-русски обозначить как «Позвольте мне быть Фрэнком» или «Позвольте мне быть искренним». Напомним, Кевин Спейси сыграл Фрэнка Андервуда, главного героя сериала «Карточный домик». В последнем сезоне, который вышел в этом году, Фрэнк якобы умер и даже ни разу не появился в кадре. Дело в том, что из-за обвинений в домогательствах с Кевином решили просто разорвать контакты.

Это видео − первое публичное выступлениее Спейси с осени 2017 года, когда его и обвинили в домогательствах. В ролике актёр говорит от лица Андервуда о событиях из сериала, но без труда прослеживаются прямые намёки на скандал, разрушивший карьеру актёра. Например, его слова о том, что он «пережил импичмент без суда» или таке: «Конечно, некоторые поверили всему и только и ждали, затаив дыхание, что я во всем сознаюсь».

«Я знаю, чего ты хочешь − чтобы я вернулся. Конечно, некоторые поверили всему и только и ждали, затаив дыхание, что я во всем сознаюсь. Они до смерти хотели, чтобы я заявил, что все сказанное − правда, и что я получил по заслугам. <…> Но мы с вами знаем, что оно никогда не бывает так просто − ни в политике, ни в жизни», − говорит Спейси. В этот момент он обыгрывает сцену из последнего сезона, где Клэр Андервуд (жена Фрэнка) стоит у могилы супруга и надевает его перстень.

«С каждым днем во мне растет уверенность в том, что достаточно скоро ты узнаешь всю правду. Подожди, мне только пришло в голову, что ты на самом деле ведь не видел, как я умер, не правда ли? Выводы могут ввести в большое заблуждение. Скучали по мне?» − так Спейси завершил свое обращение.

 
 
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24 декабря прокуратура штата Массачусетс объявила о том, что против актёра Кевина Спейси начался судебный процесс по поводу домогательств к 18-летнему подростку, в...
 
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