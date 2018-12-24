«Главное - как преподнести». Ищем дешевые подарки к Новому году с бизнесменом и Instagram-блогером

Как часто вы слышали фразу «Главное — не подарок, а внимание»? Мы уверены: порадовать близкого человека можно даже за небольшие деньги и даже если вы сами привыкли дарить или получать подарки не из дешевых. Вместе с основателем и дизайнером мебельной фабрики Black Owl Андреем Решетиным и Instagram-блогером Марией Шиманской мы отправились в магазин фиксированных цен за Комаровским рынком, чтобы присмотреть дешевые подарки к Новому году.





«В моем детстве восторг вызывали обычные салатовые шнурки»

На предложение сходить с нами в магазин фиксированных цен Андрей Решетин (сооснователь CactusSoft, ныне — директор мебельной компании Black Owl) откликнулся быстро. Хотя и было видно, что бизнесмен в этом пространстве чувствует себя не в своей тарелке, он был настроен оптимистично. Задача для Андрея: купить за 15 рублей подарки всем членам семьи (спойлер: удалось даже себе).





— Предположим, случился кризис и я пришел сюда, — смеется собеседник. — На самом деле я без проблем могу выбрать недорогой подарок: как дитя перестройки, помню, какой восторг вызывали обычные салатовые шнурки. Поэтому, думаю, мы что-нибудь найдем.

Забегая наперед, скажем: ориентироваться и что-то присматривать в магазине Андрею было непросто и непривычно. Мы долго кружили вокруг полок с недорогими товарами, но, подходя практически к каждой, Андрей быстро смекал, кому бы можно было вручить тот или иной товар.

— Что тут можно брать смело — это новогодние игрушки. Я бы взял игрушки черного цвета — это стильно. Да еще и за рубль девяносто копеек.





Такой магазин — отличное место для покупки подарков маленьким детям. Им, по словам бизнесмена, в радость даже самый дешевый подарок.

— Самая крутая вещь, которая произвела эффект на моих детей, — это пустая коробка от холодильника. Они бросили все игрушки и чего только с этой коробкой не делали! (Младшим детям Андрея 5 и 12 лет. — Прим. ред).

Кстати, о детях. Просим Андрея смоделировать ситуацию: у дочки случился праздник и нужен какой-то презент всем детям ее группы в саду. Что бы он купил из здешнего ассортимента?





— Необычные скрепки, воздушные фломастеры (дети будут счастливы, а вот родители — не уверен). Еще можно подарить наклейки на окна в форме елочки или снеговика или обручи — рога оленя. Точно! Вся группа будет ходить в рогах. Это же отлично, еще и за 90 копеек.

«Из года в год я дарил жене украшения, однажды она просто расплакалась — оказалось, она ненавидит украшения»

С подарками детям разобрались. Перейдем к подаркам взрослым. Старшей дочке Андрея уже 21, и, пожалуй, самый подходящий презент для нее из ассортимента магазина — соль для ванн.

— Не знаю, насколько она качественная, но вроде природная, натуральная. Думаю, моей дочке бы понравилось, она у меня любит все розовое. Никак не могу ее приучить к черному и серому: розовое — и всё.





Спрашиваем, можно ли в таком магазине что-то присмотреть жене? Сковородки Андрей отметает сразу. «Подарить сковородку женщине — это оскорбление», — считает он. А вот к кружкам с надписью vegetarian soup присматривается повнимательнее.

— Точно, кружка — это же распространенный подарок. А у меня и жена вегетарианка. Теперь ей не нужно будет всем рассказывать, что она вегетарианка: все будет написано на кружке, — шутит Андрей.





И рассказывает совсем невеселую историю о подарках жене.

— Всю жизнь я дарил ей украшения. Из года в год. Классные украшения! Но в один год она просто расплакалась. Оказалось, она просто ненавидит украшения. Да, она их не носила. Но я думал, она тихо радуется и хранит их до золотой свадьбы.

Направляемся в отдел с хозтоварами. Он может пригодиться, если нужен подарок «суперсоветской» маме.

— Думаю, мама будет рада набору по хозяйству. Если бы моя мама была дачницей и выращивала огурцы и помидоры, купил бы ей вместо обычных палок эти бамбуки. Ей бы все соседи обзавидовались! У всех торчит арматура, а у нее — приличные палки, — иронизирует Андрей.





Еще один товар, за которым сюда можно вернуться (первыми были елочные игрушки), — упаковочная бумага и подарочные коробки. Рядом с ними замечаем еще одну интересную стойку — с бижутерией.

— Дешевые украшения как раз подойдут, если ребенок задействован в какой-нибудь постановке в образе цыганки, например. Думаю, если привести сюда дочь, дать ей 20 рублей и разрешить купить на эти деньги всего, что хочется, она будет самой счастливой.





Но больше всего, пожалуй, в магазине Андрея заинтересовали маленькие бутылочки в форме лампочки. Их, говорит Андрей, можно модернизировать и подарить жене или друзьям.

— Внутрь можно насыпать пенопласта, положить шишку — было бы оригинально. Если сделать все это самому, то я бы не постеснялся такие подарить. Вообще, я сейчас открываю шоурум с мебелью, и если сварить из металла крутую елку, то лампы отлично подойдут в качестве украшения.





Когда «антикризисные» подарки нашлись почти для всех, Андрей начал гордиться собой.

— Выбирать подарки — это всегда сложно. Когда мы подбирали что-то для сотрудников из CactusSoft, то почти всегда останавливались на дизайнерских елочных игрушках.



Кружка (2,40), рога оленя (90 копеек), соль для ванны (2,40), воздушные фломастеры (2,40), коробочка для мелочей (1,90), бутылочка в виде лампы (1,90). За все — 11,9

Возвращаясь к бюджетным подаркам, Андрей резюмирует.

— Я удивлен, что я смог даже здесь что-то найти. Как дизайнер, ценю аутентичность даже недорогих вещей. Для меня важно, когда производитель создал товар по оригинальной идее, а не просто скопировал что-то уже популярное. Сам придерживаюсь только такого принципа в работе.

«Можно распланировать вечер так, что человек и не заметит, что подарка не было»

Instagram-блогер Мария Шиманская (21 тысяча подписчиков ) тоже без долгих раздумий согласилась на наш эксперимент. Она решила, что уместнее всего в этом магазине будет выбрать подарок маме. Мы не препятствовали, лишь ограничили в бюджете — 15 рублей.





— Если денег нет, я бы подошла к подарку с идеей. Взяла коробочку и положила туда что-то мелкое. Но не всяких безделушек, а чего-то полезного. Для дома (например, для кухни) всегда что-то нужно, — говорит Мария и отправляет в корзину два небольших кухонных полотенца.

А мы продолжаем разговор о бюджетных подарках.

— Я придерживаюсь мнения: если нет денег и возможности, можно подарить внимание. Парень может подарить девушке букет цветов, приготовить ужин или сводить в кино и подарить настроение.





— Можно распланировать вечер так, что человек и не заметит, что, как такового, подарка и не было. Парня тоже можно порадовать без особых затрат. В подарке ведь главное — как его преподнести. От детей всегда приятно получать подарки, даже если там какие-то каракули — потому что это подарок с душой.

Следующим компонентом подарка для мамы значится спонж — выбираем самый милый из всех. А вот косметику, признается Мария, она бы в неспециализированных магазинах не покупала. И вообще, в качестве подарка косметику не очень приемлет.





— Декоративную косметику я выбираю сама и думаю, никто не знает, что мне будет лучше. Та же история с одеждой, сумками и всем, что можно носить на себе. Еще я не люблю, когда дарят подарок не конкретно мне, а то, чем будет пользоваться вся семья. В детстве таким подарком всегда были конфеты, — смеется Мария.

Отходим от стеллажа с шампунями и присматриваемся к монетницам и кредитницам — все не то. Косметички тоже мимо, хотя это и неплохой подарок, говорит Маша: у нее их как минимум три.





— А вот «заезженными» подарками я считаю соль для ванн, станки, пену для бритья и все в этом духе. Хотя мужчину, я считаю, можно и нужно приодеть во время праздников — они же сами редко ходят по магазинам. Я люблю стильные вещи и всегда стараюсь склонить к ним брата, парня, папу — подарить что-то красивое, чтобы им нравилось и они носили.

От размышлений насчет подарков мужчинам возвращаемся к подарку маме. Маше приглянулась тарелка из бамбукового волокна: она может подойти для фруктов. Да и стоит недорого — 2,40.





А что девушка дарила маме раньше?

— В прошлом году на Новый год дарила шарф, как-то раньше дарила сертификат.

Сертификат — неплохой подарок, считает Мария. Например, в магазин нижнего белья.

— Почему бы девушке не обновить комплект? Я такие подарки принимаю с радостью, и это лучше, чем если тебя подарят комплект не по размеру, не по цвету и не по фасону.





Самый запоминающийся подарок, который подарили Марии, была собака.

— Я хотела ее всю жизнь, а получила буквально пару месяцев назад.

Еще в подарок маме выбираем новогодние атрибуты — игрушку-снеговика и светящуюся снежинку, которую можно прикрепить на стену.

— А вот игрушки на елку моей маме не подаришь. Она любит дорогие игрушки, поэтому долго и тщательно их выбирает.





В целом девушке проще ориентироваться в таком магазине, чем мужчине, считает блогер.

— Мне кажется, что вся эта мелочевка — для девушек. Я могу кружить по магазину долго, потом, конечно, понимаю, что под какой-то эйфорией набрала всего: и того, что нужно, и того, что не нужно. Меня может остановить только тот, кто есть рядом. Думаю, подобные магазины по такой схеме и работают: ставят небольшие цены, зная, что человек купит много разного и «сделает» кассу.





Итого в подарок маме отправляются два полотенца (3,80), спонж (2,40), тарелка из бамбукового волокна (2,90), лампочка-снежинка (1,90) и новогодняя игрушка (2,90). За все — 13,9. Если упаковать в пакет за 2,40, то немного выйдем из бюджета — 16,3.

— Думаю, такой набор может стать неплохим дополнительным подарком маме. Кстати, если денег нет, ловите лайфхак: можно купить красивую коробочку и наполнить ее вкусными конфетами. Это недорого и небанально.

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