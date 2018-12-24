ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деды Морозы и Снегурочки зарядили минчан новогодним настроением

25.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси дали официальный старт новогодним торжествам. И сделали это главные герои – Деды Морозы и Снегурочки. Около тысячи сказочных персонажей прошли по центру Минска, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Такую концентрацию волшебников в Минске можно увидеть только раз в году. Колонна растянулась на несколько километров. Традиционный парад дает официальный старт новогодним гуляньям. Самое время зарядиться особым настроением. Ведь до любимого многими праздника остается всего неделя.

Дорогу сказочным персонажам уступили даже автомобилисты. Проспект Независимости на весь вечер стал пешеходным. В праздничном шествии - зубры, белые медведи, феи и, конечно, главные новогодние герои. Некоторые даже сменили традиционные сани на трактор.

«Чтобы все было хорошо. Чтобы было здоровье, и все были счастливы», – говорит Снегурочка.

«Как дедушка Мороз желаю всем деточкам хорошо учиться, и чтобы они слушались своих родителей», – говорит волшебник.

Дети при виде такого количества любимых персонажей нисколько не растерялись, а воспользовались случаем, чтобы лично передать Деду Морозу свои пожелания, а заодно получить сладкий подарок.

«Я хочу большой шар. И хочу всем пожелать счастья, здоровья», – говорит девочка.

«Удачи, чтобы все были рады и все мечты сбывались в новом, 2019 году», – говорит мальчик.

Не стеснялись и взрослые: они дружно приветствовали Деда Мороза, кричали «С Новым годом» и вместе с детьми загадывали желания.

«Безусловно, чудеса – это лучшее в нашей жизни», – говорит жительница Минска.

«Самое главное – здоровье, остальное приложится», – говорит другая.

Атмосферу зимней сказки дополнила и погода. Минск укрыл долгожданный снег.

Все новогодние персонажи собрались у главной елки страны. Она засияла тысячью разноцветных огней. Затем и главный подарок - праздничный мюзикл. Тема, конечно, – чудеса. Они, уверяют главные зимние волшебники, непременно сбываются: нужно только верить в них всем сердцем.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около тысячи сказочных персонажей прошли по центру белорусской столицы и дали старт новогодним гуляньям.
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра в Горках – турнир по хоккею и благотворительный утренник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика