Деды Морозы и Снегурочки зарядили минчан новогодним настроением

В Беларуси дали официальный старт новогодним торжествам. И сделали это главные герои – Деды Морозы и Снегурочки . Около тысячи сказочных персонажей прошли по центру Минска, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Такую концентрацию волшебников в Минске можно увидеть только раз в году. Колонна растянулась на несколько километров. Традиционный парад дает официальный старт новогодним гуляньям. Самое время зарядиться особым настроением. Ведь до любимого многими праздника остается всего неделя.

Дорогу сказочным персонажам уступили даже автомобилисты. Проспект Независимости на весь вечер стал пешеходным. В праздничном шествии - зубры, белые медведи, феи и, конечно, главные новогодние герои. Некоторые даже сменили традиционные сани на трактор.

«Чтобы все было хорошо. Чтобы было здоровье, и все были счастливы», – говорит Снегурочка.

«Как дедушка Мороз желаю всем деточкам хорошо учиться, и чтобы они слушались своих родителей», – говорит волшебник.

Дети при виде такого количества любимых персонажей нисколько не растерялись, а воспользовались случаем, чтобы лично передать Деду Морозу свои пожелания, а заодно получить сладкий подарок.

«Я хочу большой шар. И хочу всем пожелать счастья, здоровья», – говорит девочка.

«Удачи, чтобы все были рады и все мечты сбывались в новом, 2019 году», – говорит мальчик.

Не стеснялись и взрослые: они дружно приветствовали Деда Мороза, кричали «С Новым годом» и вместе с детьми загадывали желания.

«Безусловно, чудеса – это лучшее в нашей жизни», – говорит жительница Минска.

«Самое главное – здоровье, остальное приложится», – говорит другая.

Атмосферу зимней сказки дополнила и погода. Минск укрыл долгожданный снег.