Отпраздновали: 11 автомобилей врезались друг в друга на мосту в Бресте









"Виртуальный Брест" , в понедельник температура воздуха в городе постепенно опускалась от +1 до -2, при этом постоянно шел снег. В результате на дорогах образовалась гололедица. Она и стала причиной массового ДТП на мосту. Как пишет, в понедельник температура воздуха в городе постепенно опускалась от +1 до -2, при этом постоянно шел снег. В результате на дорогах образовалась гололедица. Она и стала причиной массового ДТП на мосту.





По словам очевидца аварии, сначала столкнулись две пары машин с одной стороны моста. А потом с другой стороны моста образовался "паровоз" из еще пяти автомобилей.



