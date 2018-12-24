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Отпраздновали: 11 автомобилей врезались друг в друга на мосту в Бресте
На Березовском мосту в Бресте вечером случилось массовое ДТП. Автор видео, который снял его на месте происшествия, уверяет, что в аварию попали 11 автомобилей.
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По словам очевидца аварии, сначала столкнулись две пары машин с одной стороны моста. А потом с другой стороны моста образовался "паровоз" из еще пяти автомобилей.
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На Березовском мосту в Бресте вечером случилось массовое ДТП. Автор видео, который снял его на месте происшествия, уверяет, что в аварию попали 11 автомобилей.
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