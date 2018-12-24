ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отпраздновали: 11 автомобилей врезались друг в друга на мосту в Бресте

25.12.2018 14:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
На Березовском мосту в Бресте вечером случилось массовое ДТП. Автор видео, который снял его на месте происшествия, уверяет, что в аварию попали 11 автомобилей.



Как пишет "Виртуальный Брест", в понедельник температура воздуха в городе постепенно опускалась от +1 до -2, при этом постоянно шел снег. В результате на дорогах образовалась гололедица. Она и стала причиной массового ДТП на мосту.

По словам очевидца аварии, сначала столкнулись две пары машин с одной стороны моста. А потом с другой стороны моста образовался "паровоз" из еще пяти автомобилей.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Березовском мосту в Бресте вечером случилось массовое ДТП. Автор видео, который снял его на месте происшествия, уверяет, что в аварию попали 11 автомобилей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Лукашенко в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика