Песков: на встрече Путин и Лукашенко обсудят достаточно острый вопрос

Лукашенко 25 декабря прибыл в Москву для встречи с Путин. Накануне белорусский президент на совещании в Минске назвал предстоящие переговоры непростыми и добавил, что вариантов решение тех или иных вопросов много, но Минск должен четко обозначать и отстаивать свою позицию.





"Мы знаем, что этот вопрос (налоговый маневр в нефтегазовой отрасли — прим.) достаточно острый, он остро ставится нашими белорусскими коллегами и белорусскими партнерами. Поэтому наверняка наши коллеги будут ставить этот вопрос", — заявил Песков.





Он подчеркнул, что сегодня будут обсуждаться нюансы в подходах двух стран по этой теме.





Песков также отметил, что главы государств "проведут и сверку часов по всему комплексу двусторонних отношений".



