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Песков: на встрече Путин и Лукашенко обсудят достаточно острый вопрос
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят разницу в подходах в налоговому маневру, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лукашенко 25 декабря прибыл в Москву для встречи с Путин. Накануне белорусский президент на совещании в Минске назвал предстоящие переговоры непростыми и добавил, что вариантов решение тех или иных вопросов много, но Минск должен четко обозначать и отстаивать свою позицию.
"Мы знаем, что этот вопрос (налоговый маневр в нефтегазовой отрасли — прим.) достаточно острый, он остро ставится нашими белорусскими коллегами и белорусскими партнерами. Поэтому наверняка наши коллеги будут ставить этот вопрос", — заявил Песков.
Он подчеркнул, что сегодня будут обсуждаться нюансы в подходах двух стран по этой теме.
Песков также отметил, что главы государств "проведут и сверку часов по всему комплексу двусторонних отношений".
"И, конечно, будут обсуждения о том, как обстоят дела с имплементацией положений договора 1999 года и других текущих вопросов, связанных с развитием и жизнью Союзного государства", — добавил он.
Песков также прокомментировал слова Лукашенко, что в России же не воспринимают отношения с Минском как братские. "Здесь не нужно из контекста выдергивать подобные заявления", — сказал Песков, добавив, что не думает, что в Москве или в Минске "найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать де-факто и де-юре наличие особых союзнических отношений между двумя государствами".
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят разницу в подходах в налоговому маневру, заявил журналистам пресс-секретарь...
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