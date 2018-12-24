Артем Дзюба признан лучшим игроком года в России









Лучшим Дзюба стал по итогам опроса среди журналистов. Он набрал 614 очков.





Второе место занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (245 голосов) и его партнер Марио Фернандес (215).





Добавим, что Дзюба вошел в символическую команду совершивших прорыв в игре на ЧМ-2018 по версии ESPN. На чемпионате мира он забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.



