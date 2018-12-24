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Артем Дзюба признан лучшим игроком года в России

25.12.2018 14:16 — Разное | Партизан  
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30-летний форвард питерского "Зенита" и капитан национальной сборной России Артем Дзюба признан еженедельником "Футбол" лучшим футболистом 2018 года в России.



Лучшим Дзюба стал по итогам опроса среди журналистов. Он набрал 614 очков. 

Второе место занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (245 голосов) и его партнер Марио Фернандес (215). 

Добавим, что Дзюба вошел в символическую команду совершивших прорыв в игре на ЧМ-2018 по версии ESPN. На чемпионате мира он забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.


 
 
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30-летний форвард питерского "Зенита" и капитан национальной сборной России Артем Дзюба признан еженедельником "Футбол" лучшим футболистом 2018 года в России.
 
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