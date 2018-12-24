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Фотофакт. В Речице после столкновения двух авто на перекрестке оба оказались в огороде частного дома

25.12.2018 14:06 — Разное | Партизан  
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В ночь на 24 декабря на пересечении улиц Ленина и Наумова в Речице произошло столкновение автомобилей VW (такси) и Seat.



Как видно на фото, размещенных в группе "Речица. Автопомощь", после столкновения обе машины, проломив забор, оказались во дворе частного жилого дома, Seat опрокинулся на крышу.

Разбирательством по факту этого ДТП занимается ГАИ. В группе сообщается, что в момент ДТП светофор, установленный на перекрестке, не работал. О пострадавших не сообщается.


 
 
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В ночь на 24 декабря на пересечении улиц Ленина и Наумова в Речице произошло столкновение автомобилей VW (такси) и Seat.
 
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