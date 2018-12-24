Фотофакт. В Речице после столкновения двух авто на перекрестке оба оказались в огороде частного дома









Как видно на фото, размещенных в группе "Речица. Автопомощь", после столкновения обе машины, проломив забор, оказались во дворе частного жилого дома, Seat опрокинулся на крышу.





Разбирательством по факту этого ДТП занимается ГАИ. В группе сообщается, что в момент ДТП светофор, установленный на перекрестке, не работал. О пострадавших не сообщается.



