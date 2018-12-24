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В России возникли проблемы с долларовыми расчетами

25.12.2018 14:00 — Разное | Партизан  
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До трети платежей в долларах происходит с задержками, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Из-за санкций и чрезмерного комплаенса в отношении России» доллары российским компаниям за поставленную экспортную продукцию часто приходят с задержками, особенно усердствуют в проверках азиатские компании, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Поэтому, по его словам, «компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше расчетов происходит в евро, в юанях, в рублях». У бизнеса нет директив от властей по сокращению сделок в долларах, но бизнес сам в этом заинтересован — расчеты в других валютах идут быстрее.

«Даже азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. — РБК)», — сказал Силуанов. Зачастую «с американских компаний проще получить расчет [в долларах], чем с азиатской», добавил он.

По оценке Силуанова, до трети долларовых платежей происходят с задержками, хотя он подчеркнул, что точных цифр у него нет.

 
 
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До трети платежей в долларах происходит с задержками, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов.
 
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