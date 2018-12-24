ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский боксер Новиков выиграл пояс WBC

25.12.2018 13:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусский боксер Сергей Новиков (весовая категория 90,7 кг) выиграл свой первый пояс в карьере, одержав викторию в поединке по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает Sputnik.

Белорусский боксер Новиков выиграл пояс WBC
Бой с участием белорусского спортсмена состоялся в Парамарибо (Суринам). 29-летнему Новикову противостоял 32-летний представитель Бразлии Жилберто Домингес. Белорус одержал победу техническим нокаутом.

На чемпионате Европы-2013 Новиков выиграл бронзу в категории 81 кг. Сейчас он живет и тренируется в США.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский боксер Сергей Новиков (весовая категория 90,7 кг) выиграл свой первый пояс в карьере, одержав викторию в поединке по версии Всемирного боксерского...
 
Новости дня
Новости разные
 
26 декабря в Беларуси ожидаются снегопад и сильный ветер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика