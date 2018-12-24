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Белорусский боксер Новиков выиграл пояс WBC
Белорусский боксер Сергей Новиков (весовая категория 90,7 кг) выиграл свой первый пояс в карьере, одержав викторию в поединке по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает
Бой с участием белорусского спортсмена состоялся в Парамарибо (Суринам). 29-летнему Новикову противостоял 32-летний представитель Бразлии Жилберто Домингес. Белорус одержал победу техническим нокаутом.
На чемпионате Европы-2013 Новиков выиграл бронзу в категории 81 кг. Сейчас он живет и тренируется в США.
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Белорусский боксер Сергей Новиков (весовая категория 90,7 кг) выиграл свой первый пояс в карьере, одержав викторию в поединке по версии Всемирного боксерского...
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