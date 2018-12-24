Экс посол Украины в Беларуси взялся за создание собственной партии









Об этом он сообщил, поместив соответствующую информацию на собственном официальном сайте. Роман Бессмертный отметил, что готов взять на себя полную ответственность за функционирование новой политической силы. Он заявил, что планирует создать партию нового образца. Кроме того, Роман Бессмертный указал предположительное время проведения учредительного съезда новой политической силы. Так, данное мероприятие запланировано на конец января следующего года. Также в скором времени планирует разработка логотипа, который станет «лицом» новой политической силы. Стоит отметить, что Роман Бессмертным является одним из потенциальных кандидатов на пост главы украинского государства.



