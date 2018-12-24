ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс посол Украины в Беларуси взялся за создание собственной партии

25.12.2018 13:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Украинский государственный деятель, политик Роман Бессмертный взялся за создание собственной политической партии. Так пишет replyua.net, ссылаясь на etcetera.media.



Об этом он сообщил, поместив соответствующую информацию на собственном официальном сайте. Роман Бессмертный отметил, что готов взять на себя полную ответственность за функционирование новой политической силы. Он заявил, что планирует создать партию нового образца. Кроме того, Роман Бессмертный указал предположительное время проведения учредительного съезда новой политической силы. Так, данное мероприятие запланировано на конец января следующего года. Также в скором времени планирует разработка логотипа, который станет «лицом» новой политической силы. Стоит отметить, что Роман Бессмертным является одним из потенциальных кандидатов на пост главы украинского государства.

Напомним, что Роман Безсмертный ранее возглавлял посольство Украины в Минске

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский государственный деятель, политик Роман Бессмертный взялся за создание собственной политической партии. Так пишет replyua.net, ссылаясь на etcetera.media.
 
Новости дня
Новости разные
 
В молодежном патриотическом центре начал свою работу лагерь "Хранители"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика