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Айтишники из Беларуси ввыиграли суд у зарубежного ЛГБТ-сообщества

25.12.2018 13:41 — Разное | Партизан  
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Недавно в Верховном суде Беларуси состоялся интересный процесс. Пресс-служба Верховного суда имен не называет, называя истца Ш., а компанию «И».

Гражданин Ш. 25 мая 2016 года заключил с компанией договор подряда. Ответчик должен был разработать мобильное приложение для ЛГБТ-сообщества Израиля.

Истец посчитал, что договор не исполнен должным образом. Захотел взыскать 18460 долларов США.

Суд, в частности, установил, что по согласованию между сторонами некоторые работы были заменены, в связи с чем компания произвела дополнительную работу. Также по данным, которые стали известны суду, все же ответчик передал результаты работ на электронном носителе. Истец подписал акт и т.д.

В итоге суд отказал Ш. в удовлетворении иска. С него решено взыскать государственную пошлину в доход государства в размере $1160. Раз эта сумма указана в валюте, значит, истец — иностранный резидент, уточняет Officelife.media

 
 
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Недавно в Верховном суде Беларуси состоялся интересный процесс. Пресс-служба Верховного суда имен не называет, называя истца Ш., а компанию «И».
 
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