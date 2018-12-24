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Айтишники из Беларуси ввыиграли суд у зарубежного ЛГБТ-сообщества
Недавно в Верховном суде Беларуси состоялся интересный процесс. Пресс-служба Верховного суда имен не называет, называя истца Ш., а компанию «И».
Гражданин Ш. 25 мая 2016 года заключил с компанией договор подряда. Ответчик должен был разработать мобильное приложение для ЛГБТ-сообщества Израиля.
Истец посчитал, что договор не исполнен должным образом. Захотел взыскать 18460 долларов США.
Суд, в частности, установил, что по согласованию между сторонами некоторые работы были заменены, в связи с чем компания произвела дополнительную работу. Также по данным, которые стали известны суду, все же ответчик передал результаты работ на электронном носителе. Истец подписал акт и т.д.
В итоге суд отказал Ш. в удовлетворении иска. С него решено взыскать государственную пошлину в доход государства в размере $1160. Раз эта сумма указана в валюте, значит, истец — иностранный резидент, уточняет
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Недавно в Верховном суде Беларуси состоялся интересный процесс. Пресс-служба Верховного суда имен не называет, называя истца Ш., а компанию «И».
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