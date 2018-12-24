Айтишники из Беларуси ввыиграли суд у зарубежного ЛГБТ-сообщества

Гражданин Ш. 25 мая 2016 года заключил с компанией договор подряда. Ответчик должен был разработать мобильное приложение для ЛГБТ-сообщества Израиля.





Истец посчитал, что договор не исполнен должным образом. Захотел взыскать 18460 долларов США.





Суд, в частности, установил, что по согласованию между сторонами некоторые работы были заменены, в связи с чем компания произвела дополнительную работу. Также по данным, которые стали известны суду, все же ответчик передал результаты работ на электронном носителе. Истец подписал акт и т.д.



