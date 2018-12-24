Блогер: «нефтюшка, родная, давай, давай!»









По его мнению, взрослый человек сам может себе ответить, только ли нефть будет падать, но или еще и прокат, трубы, сталь и прочее зерно, а еще США стоят у порога политического кризиса, а исполняющий обязанности министра обороны у них человек, который блеял на сенатских слушаниях, на вопросы МакКейна.





Блогер пишет в США вполне себе изоляционисты в который раз задают логичный вопрос – зачем нам Афганистан и Сирия поколение жизни, если у нас 20 миллионов домохозяйств получает карточки на еду? «Так, самое время сказать: «нефтюшка, родная, давай, давай!».