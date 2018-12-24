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Блогер: «нефтюшка, родная, давай, давай!»
В США начинается кризис, тот самый, когда капитализация падает на триллионы, а такие бренды, как «Facebook» с «Apple» теряют под 400 миллиардов под Рождество. Если учесть, что кризисы цикличны, а прошлый начался в 2008 году и закончился окончательно примерно в 2011-2012, то 2019 – самое время. Переизбыток нефти и падение рынков первого мира – это автоматом означает падение цены на сырье. Надеяться на то, что экономическая нестабильность США не затронет весь остальной мир, глупо. Как передает
По его мнению, взрослый человек сам может себе ответить, только ли нефть будет падать, но или еще и прокат, трубы, сталь и прочее зерно, а еще США стоят у порога политического кризиса, а исполняющий обязанности министра обороны у них человек, который блеял на сенатских слушаниях, на вопросы МакКейна.
Блогер пишет в США вполне себе изоляционисты в который раз задают логичный вопрос – зачем нам Афганистан и Сирия поколение жизни, если у нас 20 миллионов домохозяйств получает карточки на еду? «Так, самое время сказать: «нефтюшка, родная, давай, давай!».
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В США начинается кризис, тот самый, когда капитализация падает на триллионы, а такие бренды, как «Facebook» с «Apple» теряют под 400 миллиардов под Рождество. Если учесть,...
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