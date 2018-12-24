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Блогер: «нефтюшка, родная, давай, давай!»

25.12.2018 13:27 — Разное | Партизан  
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В США начинается кризис, тот самый, когда капитализация падает на триллионы, а такие бренды, как «Facebook» с «Apple» теряют под 400 миллиардов под Рождество. Если учесть, что кризисы цикличны, а прошлый начался в 2008 году и закончился окончательно примерно в 2011-2012, то 2019 – самое время. Переизбыток нефти и падение рынков первого мира – это автоматом означает падение цены на сырье. Надеяться на то, что экономическая нестабильность США не затронет весь остальной мир, глупо. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Кирилл Данильченко.



По его мнению, взрослый человек сам может себе ответить, только ли нефть будет падать, но или еще и прокат, трубы, сталь и прочее зерно, а еще США стоят у порога политического кризиса, а исполняющий обязанности министра обороны у них человек, который блеял на сенатских слушаниях, на вопросы МакКейна. 

Блогер пишет в США вполне себе изоляционисты в который раз задают логичный вопрос – зачем нам Афганистан и Сирия поколение жизни, если у нас 20 миллионов домохозяйств получает карточки на еду? «Так, самое время сказать: «нефтюшка, родная, давай, давай!». 

 
 
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В США начинается кризис, тот самый, когда капитализация падает на триллионы, а такие бренды, как «Facebook» с «Apple» теряют под 400 миллиардов под Рождество. Если учесть,...
 
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