Израильский парламент распущен. Что произошло

«Исходя из бюджетной и национальной ответственности главы коалиционных партий единогласно приняли решение о роспуске Кнессета и проведении выборов в начале апреля. Сотрудничество коалиционных фракций продолжится и в предвыборный период», - сказано в официальном сообщении, которое было распространено после совещания руководства коалиции.





Следует отметить, что запланированные выборы в парламент Израиля должны были состояться в ноябре будущего года. Но, на проведение досрочных выборов правительство решилось «на фоне тупика, в который зашли попытки утвердить закон о призыве». На самом деле речь идет о призыве на военную службу ультраортодоксальных евреев. Инициаторов данного решения стал Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля. Он предполагал, что сможет заручиться поддержкой 61 депутата. Именно такого количества голосов было бы достаточно для того, чтоб данный закон было принят. Тем не менее, этого не произошло.