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Израильский парламент распущен. Что произошло

25.12.2018 13:24 — Разное | Партизан  
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В понедельник был распущен парламент Израиля. Сделано это было путем принятия решения главами коалиционных партий о роспуске Кнессета. Также было принято решение о проведении досрочных выборов. Об этом сообщает newsru.co.il, передает replyua.net.

«Исходя из бюджетной и национальной ответственности главы коалиционных партий единогласно приняли решение о роспуске Кнессета и проведении выборов в начале апреля. Сотрудничество коалиционных фракций продолжится и в предвыборный период», - сказано в официальном сообщении, которое было распространено после совещания руководства коалиции.

Следует отметить, что запланированные выборы в парламент Израиля должны были состояться в ноябре будущего года. Но, на проведение досрочных выборов правительство решилось «на фоне тупика, в который зашли попытки утвердить закон о призыве». На самом деле речь идет о призыве на военную службу ультраортодоксальных евреев. Инициаторов данного решения стал Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля. Он предполагал, что сможет заручиться поддержкой 61 депутата. Именно такого количества голосов было бы достаточно для того, чтоб данный закон было принят. Тем не менее, этого не произошло. 

 
 
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В понедельник был распущен парламент Израиля. Сделано это было путем принятия решения главами коалиционных партий о роспуске Кнессета. Также было принято решение...
 
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