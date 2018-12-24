Вместо митингов против завода АКБ – предновогоднее мероприятие для детей: в Бресте активисты получили очередной отказ

Представители инициативной группы против строительства под Брестом завода АКБ получили ответы на свои заявки на проведение митингов против аккумуляторного завода в парке воинов-интернационалистов 30 декабря.





«В связи с проведением в указанном месте запланированного ранее предновогоднего мероприятия для детей «Новогодний лес: место чудес» проведение митинга против аккумуляторного завода 30 декабря 2018 года по указанному вами адресу не разрешается», – говорится в ответе за подписью заместителя председателя Брестского горисполкома Вадима Кравчука.





Накануне стало известно, что митинг, запланированный 30 декабря на площади Ленина, также не был разрешен в связи с тем, что «площадь Ленина входит в перечень мест, где проведение массовых мероприятий не допускается».





А проведение демонстрации на территории СЭЗ «Брест» Брестского района запретили по причине того, что у заявителей «отсутствуют сведения и документы, подтверждающие факты обращения в органы внутренних дел, организации, осуществляющие медобслуживание, уборку территории…»









Кроме того, ОВД Брестского райисполкома как ответственный за обеспечение безопасности на территории района высказал мнение о «нецелесообразности проведения заявленного мероприятия».





Напомним, два митинга, запланированных на площадке у сцены в парке воинов-интернационалистов неделей ранее не были разрешены в связи с проведением районных этапов республиканских мероприятий «Снежный снайпер». Правда, за день до их проведения на сайте горисполкома появилась информация, что мероприятие отменяется из-за неблагоприятной погоды.





С начала года активисты подали заявки на проведение 38 митингов, 5 демонстраций и 12 пикетов в Брестском регионе, из которых была удовлетворена только одна. Митинг «Брестчанки против свинца» состоялся в конце апреля и собрал около 2 000 человек.





Начиная с марта противники завода каждое воскресенье кормят голубей на площади Ленина в Бресте, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода. Эти акции проходят под пристальным вниманием милиции. Неоднократно их участников задерживали.