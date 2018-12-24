ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вместо митингов против завода АКБ – предновогоднее мероприятие для детей: в Бресте активисты получили очередной отказ

25.12.2018 13:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Власти не разрешили провести митинги против завода 30 декабря ни на площади Ленина, ни в парке воинов-интернационалистов, пишет "Брестская газета".

Представители инициативной группы против строительства под Брестом завода АКБ получили ответы на свои заявки на проведение митингов против аккумуляторного завода в парке воинов-интернационалистов 30 декабря.

«В связи с проведением в указанном месте запланированного ранее предновогоднего мероприятия для детей «Новогодний лес: место чудес» проведение митинга против аккумуляторного завода 30 декабря 2018 года по указанному вами адресу не разрешается», – говорится в ответе за подписью заместителя председателя Брестского горисполкома Вадима Кравчука.

Накануне стало известно, что митинг, запланированный 30 декабря на площади Ленина, также не был разрешен в связи с тем, что «площадь Ленина входит в перечень мест, где проведение массовых мероприятий не допускается».

А проведение демонстрации на территории СЭЗ «Брест» Брестского района запретили по причине того, что у заявителей «отсутствуют сведения и документы, подтверждающие факты обращения в органы внутренних дел, организации, осуществляющие медобслуживание, уборку территории…»


Кроме того, ОВД Брестского райисполкома как ответственный за обеспечение безопасности на территории района высказал мнение о «нецелесообразности проведения заявленного мероприятия».

Напомним, два митинга, запланированных на площадке у сцены в парке воинов-интернационалистов  неделей ранее не были разрешены в связи с проведением районных этапов республиканских мероприятий «Снежный снайпер». Правда, за день до их проведения на сайте горисполкома появилась информация, что мероприятие отменяется из-за неблагоприятной погоды.

С начала года активисты подали заявки на проведение 38 митингов, 5 демонстраций и 12 пикетов в Брестском регионе, из которых была удовлетворена только одна. Митинг «Брестчанки против свинца» состоялся в конце апреля и собрал около 2 000 человек.

Начиная с марта противники завода каждое воскресенье кормят голубей на площади Ленина в Бресте, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода. Эти акции проходят под пристальным вниманием милиции. Неоднократно их участников задерживали.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти не разрешили провести митинги против завода 30 декабря ни на площади Ленина, ни в парке воинов-интернационалистов, пишет "Брестская газета".
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый год не за горами. Волковысские автомотолюбители планируют праздничный флэшмоб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика