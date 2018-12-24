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Рейтинг присутствия белорусских исследовательских центров в интернете - 2018
25.12.2018 14:35 — Разное | Ежедневник
Проведенный анализ присутствия белорусских исследовательских центров в интернете показал довольно неожиданные результаты.
Также из-за пересечения названий с названиями других организаций и устойчивыми словосочетаниями, в рейтинг не были включены Центр политической трансформации, Институт политических исследований «Палiтычная сфера», EAST Centr, Macrocenter и Аналитический центр «Стратегия» и Научно-исследовательский центр Мизеса.
Хорошо раскрученный в медиа SYMPA/BIPART не попал в рейтинг из-за сложностей с подсчетом упоминаний этих проектов-спутников.
Сразу оговоримся, зная специфику Яндекса по добавлению/удалению ссылок из поиска, приведенные ниже цифры имеет смысл воспринимать не как точные данные, а как отображение тенденции.
Вместе с тем эта тенденция удивила. Наибольшее количество ссылок в 2018 году оказалось у Белорусской аналитической мастерской (BAW) Андрея Вардомацкого. Такой результат можно объяснить тем, что данная структура осталась фактически единственной, которая занимается независимой социологией, проводящей опросы в «поле» на политическую тематику. Соответственно, ряд белорусских и зарубежных медиа постоянно используют данные BAW в своих публикациях.
На втором месте по количеству упоминаний оказался Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр BEROC. Зачастую его называют центром экономических исследований BEROC и таких ссылок насчитывалось значительно больше. Однако во избежание пересечений с другими названиями для анализа был использован вариант, написанный на сайте данной организации.
Третья позиция в рейтинге оказалась у Исследовательского центра ИПМ. Организуемый центром ежегодный Кастрычнiцкi эканамiчны форум – залог его регулярного упоминания в СМИ.
Четвертую и пятую позиции с одинаковыми результатами поиска заняли Экспертная инициатива «Минский диалог» и Центр Острогорского (Цэнтр Астрагорскага). «Минский диалог» «звучит» все громче за счет новых конференций высокого уровня. Также в текущем году он начал выпускать и презентовать для СМИ регулярный аналитический продукт - «Минский барометр».
Центр Острогорского показывает хорошие результаты в поиске, так как помимо организации конференций, продолжает развивать свои медиапроекты.
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Проведенный анализ присутствия белорусских исследовательских центров в интернете показал довольно неожиданные результаты.
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