ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рейтинг присутствия белорусских исследовательских центров в интернете - 2018

25.12.2018 14:35 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Рейтинг присутствия белорусских исследовательских центров в интернете - 2018

Проведенный анализ присутствия белорусских исследовательских центров в интернете показал довольно неожиданные результаты.

Thinktanks.by на основании данных поисковой системы «Яндекс» за период с 1 января по 1 декабря 2018 года составил рейтинг присутствия белорусских исследовательских центров в интернете. Главным критерием рейтинга было количество упоминаний центров. В поисковых запросах использовалось полное название центра, наиболее часто используемое СМИ или присутствующее на сайте данной структуры. В то же время именно название стало причиной того, что некоторые известные think tanks не попали в рейтинг. Например, название «Центр европейских исследований» в определенной степени дублируется Франко-белорусским центром европейских исследований или Центром евразийских и европейских исследований ФМО БГУ, что существенно влияет на поисковую выдачу.

Также из-за пересечения названий с названиями других организаций и устойчивыми словосочетаниями, в рейтинг не были включены Центр политической трансформации, Институт политических исследований «Палiтычная сфера», EAST Centr, Macrocenter и Аналитический центр «Стратегия» и Научно-исследовательский центр Мизеса.

Хорошо раскрученный в медиа SYMPA/BIPART не попал в рейтинг из-за сложностей с подсчетом упоминаний этих проектов-спутников.

Сразу оговоримся, зная специфику Яндекса по добавлению/удалению ссылок из поиска, приведенные ниже цифры имеет смысл воспринимать не как точные данные, а как отображение тенденции.

Вместе с тем эта тенденция удивила. Наибольшее количество ссылок в 2018 году оказалось у Белорусской аналитической мастерской (BAW) Андрея Вардомацкого. Такой результат можно объяснить тем, что данная структура осталась фактически единственной, которая занимается независимой социологией, проводящей опросы в «поле» на политическую тематику. Соответственно, ряд белорусских и зарубежных медиа постоянно используют данные BAW в своих публикациях.  

На втором месте по количеству упоминаний оказался Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр BEROC. Зачастую его называют центром экономических исследований BEROC и таких ссылок насчитывалось значительно больше. Однако во избежание пересечений с другими названиями для анализа был использован вариант, написанный на сайте данной организации.

Третья позиция в рейтинге оказалась у Исследовательского центра ИПМ. Организуемый центром ежегодный Кастрычнiцкi эканамiчны форум – залог его регулярного упоминания в СМИ.

Четвертую и пятую позиции с одинаковыми результатами поиска заняли Экспертная инициатива «Минский диалог» и Центр Острогорского (Цэнтр Астрагорскага). «Минский диалог» «звучит» все громче за счет новых конференций высокого уровня. Также в текущем году он начал выпускать и презентовать для СМИ регулярный аналитический продукт - «Минский барометр».

Центр Острогорского показывает хорошие результаты в поиске, так как помимо организации конференций, продолжает развивать свои медиапроекты.

Рейтинг присутствия белорусских исследовательских центров в интернете - 2018

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проведенный анализ присутствия белорусских исследовательских центров в интернете показал довольно неожиданные результаты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Лукашенко в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика