Рейтинг присутствия белорусских исследовательских центров в интернете - 2018





Проведенный анализ присутствия белорусских исследовательских центров в интернете показал довольно неожиданные результаты.

Thinktanks.by на основании данных поисковой системы «Яндекс» за период с 1 января по 1 декабря 2018 года составил рейтинг присутствия белорусских исследовательских центров в интернете. Главным критерием рейтинга было количество упоминаний центров. В поисковых запросах использовалось полное название центра, наиболее часто используемое СМИ или присутствующее на сайте данной структуры. В то же время именно название стало причиной того, что некоторые известные think tanks не попали в рейтинг. Например, название «Центр европейских исследований» в определенной степени дублируется Франко-белорусским центром европейских исследований или Центром евразийских и европейских исследований ФМО БГУ, что существенно влияет на поисковую выдачу.

Также из-за пересечения названий с названиями других организаций и устойчивыми словосочетаниями, в рейтинг не были включены Центр политической трансформации, Институт политических исследований «Палiтычная сфера», EAST Centr, Macrocenter и Аналитический центр «Стратегия» и Научно-исследовательский центр Мизеса.

Хорошо раскрученный в медиа SYMPA/BIPART не попал в рейтинг из-за сложностей с подсчетом упоминаний этих проектов-спутников.

Сразу оговоримся, зная специфику Яндекса по добавлению/удалению ссылок из поиска, приведенные ниже цифры имеет смысл воспринимать не как точные данные, а как отображение тенденции.

Вместе с тем эта тенденция удивила. Наибольшее количество ссылок в 2018 году оказалось у Белорусской аналитической мастерской (BAW) Андрея Вардомацкого. Такой результат можно объяснить тем, что данная структура осталась фактически единственной, которая занимается независимой социологией, проводящей опросы в «поле» на политическую тематику. Соответственно, ряд белорусских и зарубежных медиа постоянно используют данные BAW в своих публикациях.

На втором месте по количеству упоминаний оказался Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр BEROC. Зачастую его называют центром экономических исследований BEROC и таких ссылок насчитывалось значительно больше. Однако во избежание пересечений с другими названиями для анализа был использован вариант, написанный на сайте данной организации.

Третья позиция в рейтинге оказалась у Исследовательского центра ИПМ. Организуемый центром ежегодный Кастрычнiцкi эканамiчны форум – залог его регулярного упоминания в СМИ.

Четвертую и пятую позиции с одинаковыми результатами поиска заняли Экспертная инициатива «Минский диалог» и Центр Острогорского (Цэнтр Астрагорскага). «Минский диалог» «звучит» все громче за счет новых конференций высокого уровня. Также в текущем году он начал выпускать и презентовать для СМИ регулярный аналитический продукт - «Минский барометр».

Центр Острогорского показывает хорошие результаты в поиске, так как помимо организации конференций, продолжает развивать свои медиапроекты.



