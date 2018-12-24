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Гомельчанин устроил стрельбу в деревне и лишился права на охоту

25.12.2018 14:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Гомельчанин устроил стрельбу в деревне и лишился права на охоту
ohoter.ru

Решением суда Гомельского района, которое уже вступило в силу. Охотник получил штраф в размере пяти базовых величин и лишен на полгода специального права на охоту.

В свою очередь, органы внутренних дел аннулировали разрешение на хранение охотничьего оружия сроком на три года.

Напомним, 17 ноября примерно в 10:50 в милицию поступил вызов от жительницы деревни Коровышень. Она сообщила, что неизвестный мужчина с ружьем вышел из зарослей малины и пошел по огороду, стреляя по домам. Один из выстрелов попал в стену гаража, пишет БЕЛТА.

К месту происшествия незамедлительно были направлены ближайшие наряды ГАИ, Департамента охраны, поднят по тревоге боевой отряд ОМОНа. Мужчину задержали. Оказалось, что стрелял 43-летний житель Гомеля.  У него были необходимые документы на право ношения и хранения охотничьего ружья, а также охотничья путевка.

Гомельчанин решил поохотиться на зайца, но не учел, что запрещено стрелять и находится с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего здания населенного пункта.

Кстати, зайца он все-таки подстрелил. Забрав добычу, мужчина вернулся в лес, там разделал зайца, положил его в рюкзак, а потом вернулся в деревню. Там он  и был задержан.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Решением суда Гомельского района, которое уже вступило в силу. Охотник получил штраф в размере пяти базовых величин и лишен на полгода специального права на охоту.
 
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