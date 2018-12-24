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МЧС: в Быховском районе 46-летний рыбак провалился под тонкий лед

25.12.2018 12:35 — Разное | Аргументы и факты  
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МЧС: в Быховском районе 46-летний рыбак провалился под тонкий лед
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел днем 24 декабря в Чигиринском водохранилище неподалеку от деревни Чечевичи Быховского района. 46-летний мужчина рыбачил в 150 метрах от берега и внезапно провалился под лед.

МЧС: в Быховском районе 46-летний рыбак провалился под тонкий лед В Бешенковичах мужчина «срезал» путь по льду через реку и провалился в воду

По информации Могилевского областного управления МЧС, самостоятельно рыбак выбраться из воды не смог и стал звать на помощь. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые вытащили мужчину на берег.

Пострадавшего сразу же осмотрели медработники. Угрозы его жизни не было и мужчину отправили домой.

Представители МЧС обратили внимание, что рыбак ловил рыбу в месте, где толщина льда составляет всего 3-5 см. Спасатели призывают любителей зимней рыбалки соблюдать предельную осторожность и не выходить на тонкий лед.

 
 
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К счастью, мужчину удалось вовремя вытащить из воды.
 
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