МЧС: в Быховском районе 46-летний рыбак провалился под тонкий лед

Как стало известно, инцидент произошел днем 24 декабря в Чигиринском водохранилище неподалеку от деревни Чечевичи Быховского района. 46-летний мужчина рыбачил в 150 метрах от берега и внезапно провалился под лед.

По информации Могилевского областного управления МЧС, самостоятельно рыбак выбраться из воды не смог и стал звать на помощь. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые вытащили мужчину на берег.

Пострадавшего сразу же осмотрели медработники. Угрозы его жизни не было и мужчину отправили домой.

Представители МЧС обратили внимание, что рыбак ловил рыбу в месте, где толщина льда составляет всего 3-5 см. Спасатели призывают любителей зимней рыбалки соблюдать предельную осторожность и не выходить на тонкий лед.