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Украинский дипломат: я бы гарантировал Лукашенко безопасность и убежище в Украине при одном условии
Последние события в белорусско-российских отношениях трудно назвать обострением. В Беларуси мы наблюдаем «исторический момент приобретения двумя народами единой родины», что на языке современного корпоративного сектора называется агрессивным поглощением. Как передает
Он отмечает, то, что Лукашенко называет готовностью защищать суверенитет правильнее охарактеризовать, как желание сохранить личную власть. И даже, если Лукашенко готов пустить ради сохранения своего абсолютистского режима кровь, то не факт, что к этому готовы белорусы, и в первую очередь – сектор безопасности и обороны страны. Возможно, в этом году он как-то снова будет маневрировать между пока дипломатическими предложениями России – или сворачивайте суверенитет и присоединяйтесь к России, или платите за все по полной, а потом все равно первый вариант. Но ситуация повторится через полгода, год, два года. Рано или поздно.
По мнению дипломата, Украина не может повредить реализации планов Кремля в Беларуси. Собственно, потому что сама Беларусь Лукашенко не может и не хочет этого. Ну, и еще потому, что мы не имеем ресурсов и причин их тратить для обеспечения жизнедеятельности репрессивного авторитарного режима. Можем только подумать, как увеличить для России цену проекта. Он бы предложил Лукашенко гарантии безопасности и убежище в Украине при одном условии – он найдет возможность быстро передать контроль за страной в руки оппозиции. А тогда, кто знает, может и ресурсы, и желание их тратить для поддержания Беларуси найдутся.
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Последние события в белорусско-российских отношениях трудно назвать обострением. В Беларуси мы наблюдаем «исторический момент приобретения двумя народами...
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