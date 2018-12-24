Украинский дипломат: я бы гарантировал Лукашенко безопасность и убежище в Украине при одном условии









Он отмечает, то, что Лукашенко называет готовностью защищать суверенитет правильнее охарактеризовать, как желание сохранить личную власть. И даже, если Лукашенко готов пустить ради сохранения своего абсолютистского режима кровь, то не факт, что к этому готовы белорусы, и в первую очередь – сектор безопасности и обороны страны. Возможно, в этом году он как-то снова будет маневрировать между пока дипломатическими предложениями России – или сворачивайте суверенитет и присоединяйтесь к России, или платите за все по полной, а потом все равно первый вариант. Но ситуация повторится через полгода, год, два года. Рано или поздно.





По мнению дипломата, Украина не может повредить реализации планов Кремля в Беларуси. Собственно, потому что сама Беларусь Лукашенко не может и не хочет этого. Ну, и еще потому, что мы не имеем ресурсов и причин их тратить для обеспечения жизнедеятельности репрессивного авторитарного режима. Можем только подумать, как увеличить для России цену проекта. Он бы предложил Лукашенко гарантии безопасности и убежище в Украине при одном условии – он найдет возможность быстро передать контроль за страной в руки оппозиции. А тогда, кто знает, может и ресурсы, и желание их тратить для поддержания Беларуси найдутся.



