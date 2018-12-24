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Андрей Арямнов: я согласен с предложением уравнять призовые за Евроигры и Олимпиаду. Чем больше платят — тем лучше

25.12.2018 15:47 — Разное | Партизан  
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Олимпийский чемпион-2008 по тяжелой атлетике Андрей Арямнов с воодушевлением воспринял предложение министра спорта уравнять выступления на Европейских играх и Олимпиаде по призовым и стипендиям.

"Дело в том, что я абсолютно согласен. Можно даже и больше давать, а потом добавить еще и олимпийские призовые. Спорт вообще бесценен, у него нет стоимости. Чем больше — тем лучше. Я тренируюсь для того, чтобы белорусский гимн звучал везде. Спорт вне денег, но если за него платят, то лучше больше, чем меньше", — цитирует Арямнова by.tribuna.com

Тяжелая атлетика в программу II Европейских игр в Минске, состоящую из 15 видов спорта, не входит.


 
Теги: Минск
 
 
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Олимпийский чемпион-2008 по тяжелой атлетике Андрей Арямнов с воодушевлением воспринял предложение министра спорта уравнять выступления на Европейских играх и...
 
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