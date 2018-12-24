Андрей Арямнов: я согласен с предложением уравнять призовые за Евроигры и Олимпиаду. Чем больше платят — тем лучше

"Дело в том, что я абсолютно согласен. Можно даже и больше давать, а потом добавить еще и олимпийские призовые. Спорт вообще бесценен, у него нет стоимости. Чем больше — тем лучше. Я тренируюсь для того, чтобы белорусский гимн звучал везде. Спорт вне денег, но если за него платят, то лучше больше, чем меньше", — цитирует Арямнова