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Андрей Арямнов: я согласен с предложением уравнять призовые за Евроигры и Олимпиаду. Чем больше платят — тем лучше
Олимпийский чемпион-2008 по тяжелой атлетике Андрей Арямнов с воодушевлением воспринял предложение министра спорта уравнять выступления на Европейских играх и Олимпиаде по призовым и стипендиям.
"Дело в том, что я абсолютно согласен. Можно даже и больше давать, а потом добавить еще и олимпийские призовые. Спорт вообще бесценен, у него нет стоимости. Чем больше — тем лучше. Я тренируюсь для того, чтобы белорусский гимн звучал везде. Спорт вне денег, но если за него платят, то лучше больше, чем меньше", — цитирует Арямнова
Тяжелая атлетика в программу II Европейских игр в Минске, состоящую из 15 видов спорта, не входит.
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Андрей Арямнов: я согласен с предложением уравнять призовые за Евроигры и Олимпиаду. Чем больше платят — тем лучше
Олимпийский чемпион-2008 по тяжелой атлетике Андрей Арямнов с воодушевлением воспринял предложение министра спорта уравнять выступления на Европейских играх и...
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