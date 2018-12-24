Министр обороны Андрей Равков рассказал, откуда исходит военная угроза Беларуси

Никто не хочет войны





Большинство экспертов сходятся во мнении, что размещение американской базы в Польше вряд ли приблизит большую войну в Европе — этого не хотят ни США, ни европейцы, ни тем более Россия, но таким шагом американцы могут усилить контроль над Европейским союзом.





Одновременно создание американской базы в Польше может подорвать единство НАТО. Есть вероятность того, что другие члены альянса также потребуют строительства американских баз на своей территории.





Про военную угрозу для Беларуси





Что касается Беларуси, то любое размещение иностранных войск на сопредельных территориях так или иначе воспринимается в качестве источника военной угрозы для нашего государства, то есть является фактором или совокупностью факторов, которые при определенных условиях могут привести к нарастанию военной опасности до уровня военной угрозы, как это определено в Военной доктрине Беларуси.





В этой связи заявления наших польских соседей мы воспринимаем серьезно, так как это может активизировать дальнейший рост напряженности по линии Запад-Восток. Очевидно и то, что такие шаги не содействуют укреплению международной и региональной безопасности и стабильности.





Зачем Польше военная база





Что касается преследуемых целей, то, на мой взгляд, намерения военно-политического руководства Польши прагматичны и условно связаны с обеспечением национальной безопасности. Речь идет скорее о получении реальной выгоды в политике и экономике.





Во-первых, наличие так называемой американской базы позволит Польше взимать с США арендную плату за использование земель и инфраструктуры на своей территории.





Во-вторых, это дополнительные высокооплачиваемые рабочие места для рядовых поляков, так как функции обслуживания неизбежно будут выполнять именно они.





В-третьих, получение дополнительных преференций в структуре блока НАТО при безусловной поддержке США как ведущего государства альянса.





И в-четвертых, демонстрация ведущим странам Европы своей независимости во внешней политике и возрастающего значения Польши в рамках Евросоюза.





Таким образом, раздувание мнимой российской военной угрозы — не что иное, как повод для реализации своих планов.



