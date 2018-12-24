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Гомельчанин среди жилых домов устроил охоту на зайца

25.12.2018 15:00 — Разное | Партизан  
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Вступило в силу решение суда Гомельского района в отношении мужчины, который 17 ноября 2018 года устроил охоту на зайца в деревне Каравышень Гомельского района, пишет сайт Гомельского УВД.

Гомельчанина оштрафовали на 122,5 рубля (5 базовых величин) и на 6 месяцев лишили лицензии на охоту. Кроме того, милиция на три года лишила его права на хранение охотничьего оружия.

17 ноября на номер 102 позвонила женщина и в слезах рассказала, что в деревню Каравышень из леса вышел неизвестный мужчина с ружьем. Он шел по огороду, стреляя в сторону домов. Женщина добавила, что один из выстрелов, пролетев мимо нее, попал в стену гаража.

На место происшествия были направлены ближайшие наряды ГАИ, Департамента охраны, а также поднят по тревоге боевой отряд ОМОНа. В деревне они быстро увидели стрелка — мужчина был в камуфляже, с рюкзаком и ружьем.

Оказалось, что это неработающий 43-летний житель Гомеля. У мужчины были необходимые документы на право ношения и хранения охотничьего ружья, а также охотничья путевка. Гомельчанин решил поохотиться на зайца, но не учел, что категорически запрещено стрелять и находится с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего здания населенного пункта.

Кстати, в зайца на огородах он все-таки попал. Забрав добычу, мужчина пошел в лес, где разделал зайца и положил в рюкзак, а потом вернулся в деревню. Там его и задержали милиционеры.
 
Теги: Гомель
 
 
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Вступило в силу решение суда Гомельского района в отношении мужчины, который 17 ноября 2018 года устроил охоту на зайца в деревне Каравышень Гомельского района, пишет...
 
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