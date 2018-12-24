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Метель и сильный ветер обещают в Горках завтра
25.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
26 декабря в Беларуси ожидается облачная погода с осадками. В отдельных районах возможен слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
В Горках завтра ожидается до -15 градусов мороза ночью, днем – около нуля. Синоптики прогнозируют сплошную облачность и метель, а также усиление ветра до 15-18 м/с.
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26 декабря в Беларуси ожидается облачная погода с осадками. В отдельных районах возможен слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. В...
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