Метель и сильный ветер обещают в Горках завтра

26 декабря в Беларуси ожидается облачная погода с осадками. В отдельных районах возможен слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.





В Горках завтра ожидается до -15 градусов мороза ночью, днем – около нуля. Синоптики прогнозируют сплошную облачность и метель, а также усиление ветра до 15-18 м/с.