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Путин и Лукашенко обсуждают вопросы энергетики в Кремле

25.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко в эти минуты проводят переговоры в Кремле, сообщает «МИР 24».

«В целом, я считаю, что у нас отношения развиваются весьма успешно. Достаточно сказать, что в прошлом году у нас товарооборот вырос более чем на 23% и превысил 32 млрд долларов, в этом году еще свыше 12% рост», – отметил российский лидер.

«Мы движемся вперед, и, естественно, на этом пути возникают определенные проблемы, но они не сопоставимы с теми достижениями, которые вы перечислили в цифрах. И мы с вами глубоко посвящены в те проблемы и вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы решить эти вопросы и в новый год не тащить старые проблемы», – считает белорусский президент. 

Один из важных вопросов касается энергетики. Россия собирается провести налоговый маневр в нефтяной сфере. Из-за чего Беларусь рискует потерять более 10 миллиардов долларов. Об этом накануне заявил Лукашенко.



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На повестке дня – налоговый маневр России и риски Беларуси.
 
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