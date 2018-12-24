Путин и Лукашенко обсуждают вопросы энергетики в Кремле

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко в эти минуты проводят переговоры в Кремле, сообщает «МИР 24».

«В целом, я считаю, что у нас отношения развиваются весьма успешно. Достаточно сказать, что в прошлом году у нас товарооборот вырос более чем на 23% и превысил 32 млрд долларов, в этом году еще свыше 12% рост», – отметил российский лидер.

«Мы движемся вперед, и, естественно, на этом пути возникают определенные проблемы, но они не сопоставимы с теми достижениями, которые вы перечислили в цифрах. И мы с вами глубоко посвящены в те проблемы и вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы решить эти вопросы и в новый год не тащить старые проблемы», – считает белорусский президент.