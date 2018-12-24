ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С первой звездой: мессы в костелах Беларуси будут идти до 1 января

25.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Католики всего мира отмечают Рождество. Главное богослужение в Беларуси организовали в Могилеве в кафедральном костеле Святого Станислава, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Вифлеемская звезда зажглась – мир встречает Рождество Христово. Службы проходят и в 500 костелах Беларуси. В этом году центр католического праздника в стране – город Могилев. В кафедральном костеле Святого Станислава провел литургию митрополит Тадеуш Кондрусевич. У костела установили вертеп с фигурками Марии, Иосифа и Христа, нарядные елки. В начале каждой мессы священник укладывал в ясли фигурку младенца Христа и освящает их.

Каждый может почувствовать себя свидетелем события, которое, согласно писанию, произошло в рождественскую ночь. И это важно, ведь праздник Рождества нужно встречать сердцем.

«Это время очищения души. Христос стоит у дверей наших сердец и стучит, чтобы мы их открыли», – сказал Тадеуш Кондрусевич.

В Беларуси два миллиона католиков. Это вторая по величине конфессия в республике. Многие службы белорусские католические священники отслужили и на родном белорусском, и на польском, и на литовском языках. Были службы и на английском. На праздничные литургии люди шли целыми семьями, многие из которых в стране смешанные. Но это вовсе не мешало совместной молитве. 

Молились верующие, конечно, о мире. Не только в своих домах, но и на всей планете. Остается верить, что всевышний услышит эти молитвы. 

25 декабря в Беларуси выходной. А мессы в храмах будут идти до 1 января. Так называемая октава Рождества Христова – дни особенных богослужений. Священники надевают белую одежду, а прихожане имеют возможность отдыха и радостных встреч.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Католики всего мира отмечают Рождество. Главное богослужение в Беларуси организовали в Могилеве в кафедральном костеле Святого Станислава.
 
Новости дня
Новости разные
 
Метель и сильный ветер обещают в Горках завтра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика