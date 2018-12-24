С первой звездой: мессы в костелах Беларуси будут идти до 1 января

Католики всего мира отмечают Рождество. Главное богослужение в Беларуси организовали в Могилеве в кафедральном костеле Святого Станислава, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Вифлеемская звезда зажглась – мир встречает Рождество Христово. Службы проходят и в 500 костелах Беларуси. В этом году центр католического праздника в стране – город Могилев. В кафедральном костеле Святого Станислава провел литургию митрополит Тадеуш Кондрусевич. У костела установили вертеп с фигурками Марии, Иосифа и Христа, нарядные елки. В начале каждой мессы священник укладывал в ясли фигурку младенца Христа и освящает их.

Каждый может почувствовать себя свидетелем события, которое, согласно писанию, произошло в рождественскую ночь. И это важно, ведь праздник Рождества нужно встречать сердцем.

«Это время очищения души. Христос стоит у дверей наших сердец и стучит, чтобы мы их открыли», – сказал Тадеуш Кондрусевич.

В Беларуси два миллиона католиков. Это вторая по величине конфессия в республике. Многие службы белорусские католические священники отслужили и на родном белорусском, и на польском, и на литовском языках. Были службы и на английском. На праздничные литургии люди шли целыми семьями, многие из которых в стране смешанные. Но это вовсе не мешало совместной молитве.

Молились верующие, конечно, о мире. Не только в своих домах, но и на всей планете. Остается верить, что всевышний услышит эти молитвы.

25 декабря в Беларуси выходной. А мессы в храмах будут идти до 1 января. Так называемая октава Рождества Христова – дни особенных богослужений. Священники надевают белую одежду, а прихожане имеют возможность отдыха и радостных встреч.