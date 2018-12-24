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Лучшим голом НХЛ в 2018 году признана 600-я шайба Овечкина в лиге
Национальная хоккейная лига
Лучшим голом в уходящем календарном году признана шайба россиянина Александра Овечкина в ворота «Виннипега». Она стала для Овечкина 600-й в карьере в НХЛ.
Второе место занял гол Сидни Кросби в ворота «Монреаля», третье — решающая шайба датского форварда Ларса Эллера в ворота «Вегаса» в финале Кубка Стэнли.
Топ-10 голов НХЛ в 2018 году:
10. Майк Мэтисон («Флорида»)
9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)
8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 400-й гол в карьере
7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси»)
6. Тайлер Питлик («Даллас»)
5. Вильям Карлссон («Вегас»)
4. Патрик Лайне («Виннипег») — пента-трик после 5 бросков в ворота «Сент-Луиса»
3. Ларс Эллер («Вашингтон») — решающий гол в финале Кубка Стэнли
2. Сидни Кросби («Питтсбург», в ворота «Монреаля»)
1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 600-й гол в карьере.
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Национальная хоккейная лига обнародовала топ-10 лучших голов 2018 года.
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