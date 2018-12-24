Лучшим голом НХЛ в 2018 году признана 600-я шайба Овечкина в лиге

Национальная хоккейная лига обнародовала топ-10 лучших голов 2018 года.



Фото: capitalstoday.monumentalsportsnetwork.com

Лучшим голом в уходящем календарном году признана шайба россиянина Александра Овечкина в ворота «Виннипега». Она стала для Овечкина 600-й в карьере в НХЛ.

Второе место занял гол Сидни Кросби в ворота «Монреаля», третье — решающая шайба датского форварда Ларса Эллера в ворота «Вегаса» в финале Кубка Стэнли.

Топ-10 голов НХЛ в 2018 году:

10. Майк Мэтисон («Флорида»)

9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)

8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 400-й гол в карьере

7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси»)

6. Тайлер Питлик («Даллас»)

5. Вильям Карлссон («Вегас»)

4. Патрик Лайне («Виннипег») — пента-трик после 5 бросков в ворота «Сент-Луиса»

3. Ларс Эллер («Вашингтон») — решающий гол в финале Кубка Стэнли

2. Сидни Кросби («Питтсбург», в ворота «Монреаля»)

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 600-й гол в карьере.