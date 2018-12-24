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С верой в сердце. Как католики Беларуси празднуют Рождество Христово

25.12.2018 18:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 25 декабря в костелах Беларуси весь день проходят праздничные мессы. Верующие идут на богослужения семьями. Особенно многолюдно в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После праздничной службы католики по традиции обмениваются облатками. Тонкие пластины пресного хлеба символизируют то, что люди готовы простить друг другу всё плохое.

С верой в сердце. Как католики Беларуси празднуют Рождество Христово

С верой в сердце. Как католики Беларуси празднуют Рождество Христово

К важному дню библейской истории верующие готовились в течение четырех недель. Адвент – это период молитв и покаяния. А вот Рождество у католиков – это время теплых поздравлений и приятных встреч с родными и близкими за щедрым семейным столом.

«Вера в Бога спасает». 25 декабря рождественские мессы проходят в костёлах Беларуси

После богослужений в храмах детям раздают подарки, а верующие фотографируются у вертепа, который воспроизводит сцену из библейской истории о рождении Иисуса Христа.

С верой в сердце. Как католики Беларуси празднуют Рождество Христово

Рождество по григорианскому календарю в нашей стране – официальный выходной. Верующие отмечают праздник в течение восьми дней – до гражданского Нового года. По данным римско-католической церкви, почти 1,5 миллиона белорусов – приверженцы западного христианства, несколько сотен тысяч человек – протестанты различных деноминаций.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 декабря в костелах Беларуси весь день проходят праздничные мессы. Верующие идут на богослужения семьями. Особенно многолюдно в...
 
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