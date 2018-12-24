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Владимир Путин – Александру Лукашенко: Несмотря на вопросы, нам всегда с вами удавалось находить решения

25.12.2018 18:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 25 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты Беларуси и России заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в отношениях Минска и Москвы.

Владимир Путин – Александру Лукашенко: Несмотря на вопросы, нам всегда с вами удавалось находить решения

Россия для Беларуси – ключевой партнер. При таком уровне взаимодействия всегда возникают спорные моменты. Это отметили оба лидера. Наиболее чувствительным вопросом для Беларуси эксперты считают так называемый налоговый маневр.

Президент Беларуси о российском налоговом манёвре: даже при худшем варианте катастрофы не будет

Его Россия планирует завершить в 2019 году. Когда экспортную пошлину заменят налогом на добычу нефти, а нефтепереработку начнут субсидировать из бюджета, наша страна может понести значительные финансовые потери.

Владимир Путин – Александру Лукашенко: Несмотря на вопросы, нам всегда с вами удавалось находить решения

Владимир Путин, президент России:
В целом, я считаю, что у нас отношения развиваются весьма успешно. Достаточно сказать, что в прошлом году у нас товарооборот вырос более чем на 23 % и превысил 32 миллиарда долларов. В этом году еще свыше 12 % рост к базе прошлого года. Это значит, мы выйдем за показатели прошлого года.

Разумеется, есть и вопросы. При таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают. Они лежат у нас, как правило, в сфере энергетики. Хотя, мы полагаем, что и здесь очень многое сделано, особенно в рамках ЕврАзЭС, да и на двусторонней основе. Необходимо предпринять всё для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее. Несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решения.

Владимир Путин – Александру Лукашенко: Несмотря на вопросы, нам всегда с вами удавалось находить решения

Владимир Путин – Александру Лукашенко: Несмотря на вопросы, нам всегда с вами удавалось находить решения

Напомним, подвести итоги отношений Беларуси и России в уходящем году и обсудить задачи на 2019 год главы государств договорились еще в начале декабря на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Тогда же лидеры заявили о том, что все спорные моменты во взаимоотношениях Минска и Москвы будут урегулированы до конца 2018 года.

Ожидается, что акцент на переговорах президенты сделают на выполнении существующих договоренностей в интеграционных форматах.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты Беларуси и...
 
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