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Бизнес-климат «потеплел», но ответственность не уменьшается. О практической реализации Декрета №7 говорили на семинаре в экономическом суде региона

25.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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На одной площадке собрались представители органов власти, правоохранительных, контролирующих и судебных органов, бизнес-сообщества. В экономическом суде области проанализировали судебную практику за текущий год по рассмотрению категории дел, связанных с применением положений Декрета №7, о чем и рассказали на семинаре. 
 
Бизнес-климат «потеплел», но ответственность не уменьшается. О практической реализации Декрета №7 говорили на семинаре в экономическом суде региона
 
Это касается в первую очередь рассмотрения споров о привлечении к субсидиарной ответственности. 
 
Речь о ней чаще всего заходит в контексте банкротства организации, когда нужно привлечь нерадивых руководителей или учредителей к ответственности за плачевный результат их работы. Субсидиарная ответственность – это дополнительная ответственность лиц, которые, помимо должника, отвечают перед кредитором за надлежащее исполнение обязательства в случаях, установленных законодательством или договором. 
 
– Тенденция нынешнего года – снижение всех поступающих в суд обращений по различным категориям дел, а также значительно меньшее число дел о банкротстве, – отметил председатель экономического суда Гродненской области Денис Валдайцев. – В некоторой степени это связано с улучшением бизнес-климата, состоянием дел всех субъектов хозяйствования, в целом улучшением работы экономики на Гродненщине. 
 
Бизнес-климат «потеплел», но ответственность не уменьшается. О практической реализации Декрета №7 говорили на семинаре в экономическом суде региона
 
В конце января этого года вступили в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях, которые также внесли значительные корректировки в процесс привлечения к ответственности субъектов хозяйствования. В текущем году количество дел об административных правонарушениях, а в экономическом суде в основном рассматривались дела в сфере бизнеса, в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, сократилось более чем в четыре раза. Это подтверждает тот факт, что контрольный пресс для бизнеса в текущем году существенно снизился.
 
 – Декрет №7 имеет большое значение для областного и районного судов, в первую очередь касательно рассмотрения уголовных дел, связанных с незаконным предпринимательством и уклонением от уплаты налогов, – отметил председатель областного суда Александр Корзун. 
 
Бизнес-климат «потеплел», но ответственность не уменьшается. О практической реализации Декрета №7 говорили на семинаре в экономическом суде региона
 
Одна из важных правовых норм, которая содержится в Декрете №7, касается привлечения к субсидиарной ответственности. Этот вопрос активно поднимался бизнес-сообществом в течение ряда лет, потому что была практика, когда экономическим судам приходилось достаточно часто привлекать к субсидиарной ответственности. Декрет №7 внес существенные ограничения, и появилась новая правовая форма, при которой к субсидиарной ответственности привлекаются те же лица, но при наличии виновных или умышленных действий, которые довели до банкротства должника.
 
– В практике экономического суда Гродненской области в этом году число таких дел сократилось практически в три раза. Что же касается самого рассмотрения дел, то здесь судебная практика изменилась: если в 2017 году мы привлекали к субсидиарной ответственности немало бывших директоров, учредителей предприятий, то в этом году практически отказываемся от удовлетворения таких требований. Это наглядным образом подтверждает прямое действие положений Декрета №7 и применение их судом, – добавил Денис Валдайцев.
 
Еще одна тенденция текущего года – увеличение количества дел, по которым суд становился на защиту интересов бизнеса в спорах с государственными и контролирующими органами. И это не связано с ухудшением работы последних, а в первую очередь с изменением законодательства и формированием новой судебной практики.
 
Как и сегодня, в следующем году экономический суд области будет следовать законности и обоснованности решений, в то же время придерживаться принципа презумпции добросовестности субъектов хозяйствования. Второй принцип был заложен в Директиве №4 Главы государства: при неясности и нечеткости предписания акта законодательства решение принимается в пользу бизнеса. Однако эти подходы не будут применяться к представителям бизнеса, которые явно или умышленно нарушают закон, нормы морали. 
 
Бизнес-климат «потеплел», но ответственность не уменьшается. О практической реализации Декрета №7 говорили на семинаре в экономическом суде региона
 
В октябре этого года правительством Беларуси утверждена стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года. Документ направлен на повышение уровня судебной защиты малого и среднего предпринимательства. В нем также говорится о том, что судебные решения, затрагивающие сферу малого и среднего предпринимательства, должны быть в открытом доступе в сети Интернет с мотивировочной частью, то есть с обоснованием принятого им решения. Экономический суд Гродненской области на своей официальной странице в сети ВКонтакте уже начал размещать тексты судебных решений, затрагивающих сферу бизнеса.
 
Во время семинара также обсуждались особенности применения мер административной ответственности к субъектам хозяйствования, индивидуальным предпринимателям и гражданам после вступления в силу изменений в КоАП, правовые нормы Декрета №7 «О развитии цифровой экономики».
 
Фото автора
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
 
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